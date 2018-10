“Perché è fondamentale comunicare la scienza oggi”: tanti gli spunti di riflessione della tavola rotonda di Fermhamente

Ad aprire la tavola rotonda “ Perché è fondamentale comunicare la scienza oggi” con i membri del Comitato Scientifico presso la Camera di Commercio di Fermo è stato il Dottor Luigi Amodio, Direttore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, che ha sottolineato “l’importanza di fare comunicazione scientifica, soprattutto in un territorio come questo, che non è un “deserto”, ma anzi un luogo ricco di scienza e ne sono la testimonianza le moltissimi Università del territorio che partecipano a Fermhamente (Macerata, Camerino, Urbino e Ancona).

La parola poi all’Assessore alla Cultura del Comune Francesco Trasatti che ha sottolineato nuovamente il “piacere come amministrazione di avervi qui e di avervi coinvolto in un progetto cucito con le realtà scolastiche di Fermo e della Regione, oltre che con tutta l’Italia e con l’estero.”

“Fermo è da sempre una città conosciuta per il suo lato umanistico – ha proseguito Trasatti – e spesso entra in gioco la dicotomia tra pensiero classico e scientifico, come se le due cose procedessero su due binari paralleli, ma non è così e i molti monumenti ed edifici di questa città lo dimostrano: Sala del Mappamondo, Biblioteca Spezioli, il Museo Polare.”

“Fermhamente è l’emblema del lavoro che si vuole portare avanti, su tutte le fasce d’età, mettendo a sistema la Città e soprattutto coinvolgendo le scuole – ha concluso Trasatti. Mi piace pensare che sia un percorso interessante e affascinante, una sfida, un campo sui generis, per comunicare la scienza in modo piacevole, corale e condiviso, con un’ambizione nazionale e internazionale.”

“Sono amante della scienza da sempre, soprattutto della matematica – le parole di Andrea Capozzucca, Direttore Artistico del Festival – e la nostra volontà è quella di ‘non rimanere muti’. Speriamo che chiunque partecipa a Fermhamente possa, grazie al Festival, portare a casa delle idee e poi ragionarci. Vogliamo ribaltare il senso di fare scienza: quest’ultima oggi è diventata talmente pervasiva che lo scienziato non può rimanere nascosto, deve andare incontro alla gente e renderla partecipe. Lo slogan ‘la scienza addosso’ è un modo per dire ‘partiamo da noi’ e per fare questo dobbiamo imparare a dialogare. Non rimaniamo muti dal progresso che avanza ma cerchiamo di farci una nostra idea.”

Pietro Greco, giornalista scientifico, ha continuato: “quando studiavo, il Medioevo era rappresentato con il nome ‘secoli bui’. Il motivo? Che nelle civiltà orientali c’era la scienza mentre in Europa ancora non era arrivata. Questo per dire che la scienza conta tantissimo, noi senza eravamo la propaggine più marginale ed esclusa, gli l’ultimi. Poi con il suo avvento abbiamo avuto un rilancio straordinariamente importante. La scienza è una disciplina particolarmente interessante, che ha un valore conoscitivo in sé, un valore culturale; ci insegna a distinguere ciò che è vero e ciò che è falso, ad avere quindi una maturità culturale.”

“La scienza - ha concluso Greco - ha anche un valore pratico: il mondo tecnologico che oggi viviamo ha un filo diretto con le nuove conoscenza scientifiche. La scienza innova e trasforma la società e per questo mi complimento con l’investimento culturale e civile fatto da questa Amministrazione perché la comunicazione della scienza è importante, altrimenti torneremmo ai secoli bui del Medioevo.”

Emanuele Frontoni, professore di informatica all’Università Politecnica delle Marche, ha portato i saluti del Rettore dell’UNIVPM, Sauro Longhi, e si è detto “felice di vedere questo fermento nel nostro territorio. Siamo in grado di raccontare al mondo i nostri risultati scientifici, i quali possono arrivare ad avere un’importanza sul piano nazionale – ha continuato riferendosi alla pubblicazione su Neurocomputing di una delle ricerche dell’UNIVPM -. Penso che Fermhamente possa aumentare nei ragazzi la consapevolezza che la cultura della scienza e della matematica è alla base della loro quotidianità.”

Angelo Guerraggio, durante il suo intervento, è partito dal sottotitolo della rivista che dirige, “Prisma. Matematica, giochi e idee sul mondo”. “Ovviamente la rivista parla di matematica e inoltre, da anni, organizziamo giochi sulla disciplina. Vorrei però focalizzarmi sulla dicitura ‘idee sul mondo’ e su cosa penso della divulgazione scientifica. Per me la divulgazione non sta nello spiegare a non matematici il teorema di Pitagora, ma la divulgazione si sviluppa nell’incontro tra tre segmenti: il percorso matematico, le altre culture, perché riconosciamo di averne bisogno, e infine la società, perché dobbiamo mettere la scienza a disposizione del mondo, per cercare di risolvere i problemi, magari cambiarlo laddove non ci piace. Prisma vuole essere quindi un mensile che parla anche di matematica ma che al suo interno ha anche articoli che con la matematica non c’entrano nulla, perché ciò che ci interessa è la matematica per capire il mondo.”

Filippo Martelli, professore di Fisica all’Università di Urbino, ha affrontato uno specifico focus sulla ricerca. “Determinate tecnologie servono a noi, alla nostra società. È importante che i ricercatori inoltre diano conto ai contribuenti della loro ricerca e dei loro risultati, nonostante i soldi destinati a questo importante indotto economico, cioè la ricerca, sono molti meno rispetto a quelli destinati alle spese militari nel nostro Paese.”

“La tecnologia che oggi c’è nella nostra società, non può semplicemente essere qualcosa che compriamo e mettiamo in tasca perché dobbiamo capire come la scienza funziona, altrimenti non ci verrebbero in mente idee per svilupparne di nuove. Eventi come Fermhamente danno un contributo sostanziale a questa diffusione” ha concluso Martelli.

In conclusione in giornalista Andrea Vico ha coinvolti gli studenti e tutta la platea con un intervento interattivo, supportato da immagini, che hanno fatto riflettere i presenti. “La complessità della materia è tale che la stessa realtà può essere dipinta in maniera diversa. È importante, secondo me, non perdere di vista il target verso il quale ci rivolgiamo perché le persone devono ricevere delle informazioni per prendere poi delle scelte: questo è il mio lavoro. Senza dimenticare la valenza del passaggio continuo di informazioni, gli strumenti che utilizziamo per comunicare, il contesto e soprattutto l’autocritica.”