Al via la stagione di prosa di Porto San Giorgio, sabato l'appuntamento con il musical "Salvatore Giuliano"

Sabato 24 novembre "Salvatore Giuliano", il musical di Dino Scuderi messo in scena per la regia di Roberto Rossetti dalla Compagnia della Marca, apre il cartellone del Teatro Comunale realizzato da Comune e AMAT con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Marche.