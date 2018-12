Montegiorgio. Il colore protagonista della personale di Gisella Rossi. Dal 15 dicembre al 6 gennaio appuntamento a Palazzo Sant'Agostino

Sarà allestita presso gli spazi espositivi Comunale di Palazzo Sant'Agostino, nel centro storico di Montegiorgio, dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 19:30 (mattina su prenotazione).

L'inaugurazione si terrà sabato 15 dicembre alle ore 17:00 nello spazio della "Nuova Falegnameria" dello stesso Palazzo Sant'Agostino con l'intervento di Paolo Sbattella.

L'esposizione comprende oltre cento opere tra studi propedeutici, opere grafiche, plastiche, pittoriche e ceramiche, dalle ultime esperienze sino alle prime elaborazioni risalenti al 1978.

L'autrice ha selezionato tra i suoi lavori i più paradigmatici e significativi ai fini dell'evoluzione della propria ricerca. Gisella Rossi è presente con le sue opere in diversi musei e pinacoteche e vanta la partecipazione a prestigiose rassegne e premi d'arte contemporanea tenutisi in varie zone d'Italia, inoltre ha ricevuto importanti commissioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale: ricordiamo il pannello in ceramica situato nel nuovo complesso penitenziario di Perugia, la tarsia monumentale in marmo raffigurante San Giorgio nel centro storico di Montegiorgio, l'opera pesente nella Pinacoteca Internazionale francescana di Arte Sacra nelle Marche.

La ricerca estetica di Gisella Rossi si orienta in prevalenza verso aspetti compositivi catalogabili come aniconici con particolare attenzione alla fenomenologia del cromatismo e della materia. Il colore è protagonista, la leggerezza del segno simile a campiture delimita le forme, stabilendo relazione tra forma e colore, con un senso di movimento sempre aperto e in divenire.