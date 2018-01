Pedaso, weekend dell'Epifania all'insegna del basket. Cominciato oggi il primo "Trofeo Città di Pedaso" per formazioni Under 14

L'Under 14 dell'Associazione Pallacanestro Pedaso

La prima giornata del torneo, quella di oggi, è dedicata alle tre sfide dei due gironi (nel primo sono stati inseriti i padroni di casa insieme all'Aurora Jesi e allo Sporting Porto Sant'Elpidio, nel secondo la Virtus Porto Sasn Giorgio, la Sambendettese Basket e la Sacrata Porto Potenza Picena): sei, dunque, le partite del programma che stanno vedendo confrontarsi sul parquet pedasino alcune delle migliori squadre a livello regionale. Hanno aperto alle 9 i ragazzi di Pedaso e Porto Sant'Elpidio che hanno battezzato il trofeo con il loro entusiasmo.



Gli spalti si sono graduamente riempieti di genitori e simpatizzanti del basket, vogliosi di assistere a belle partite fatte di agonismo ma anche rispetto per l'avversario.

Domani sarà giornata di finali: le prime due di ogni girone si affronteranno infatti nelle semifinali che daranno accesso alla finale per il titolo, mentre le due terze classificate si giocheranno la finale per il 5° e 6° posto. Prevista anche la finalina per la terza e quarta piazza tra le perdenti delle semifinali.



Naturalmente è lo sport il vero vincitore di questa manifestazione, organizzata dall'Associazione Pallacanestro Pedaso, con il patrocinio del Comune di Pedaso e della Federazione Regionale Pallacanestro, in collaborazione con la Tela Basket Campofilone.



Il coordinatore del Torneo e responsabile del Settore Giovanile di Pedaso Claudio Saccoccia afferma entusiasta: “Un grande successo essere riusciti ad organizzare un trofeo così importante, invitando 6 formazioni da tutte le Marche; per questo ringrazio tutti i dirigenti della società di Pedaso che sostengono con impegno ogni nostro progetto. Crediamo sia importante per i nostri giovani avere occasioni di confronto sportivo per migliorare e crescere con maggiore consapevolezza”.



Aspettando di conoscere il nome del vincitore del Trofeo, nel pomeriggio di domenica, prima della finale prevista alle ore 16,15, ghiotto antipasto con la gara del tiro da tre punti.

Alle 18, infine, si procederà alla premiazione di tutte le formazioni partecipanti alla presenza delle autorità.