Fermo, Motocross: al via lo stage organizzato dalla Hsr Team Marina Palmense in collaborazione con il pluricampione mondiale Martin Zeràva. Mercoledì tappa al Lugugnano Cross Park di Montalto Marche

Verrà svolto in collaborazione con il ceko Martin Zeráva, dell’omonima School cross, 2 volte campione del mondo VMX. Žerava mx School anche in Italia in collaborazione con Hsr Team, metterà a disposizione di tutti gli appassionati di motocross la sua esperienza trentennale, a partire dalla preparazione fisica sino ad arrivare alla preparazione delle moto. Inoltre, gli istruttori aiuteranno a capire le traiettorie da eseguire in tutte le situazioni possibili. Corsi di formazione a tutti i livelli, a partire dal minicross fino hai piloti esperti. Hsr Team Mercoledì mattina sarà in pista al Lugugnano Cross Park di Montalto Marche, insieme al campione del mondo VMX Martin Zeráva per il corso di formazione motocross e enduro. Nell’ occasione, ai partecipanti verranno riservati prezzi particolari su tutti i materiali di ricambio e pista.

Info iscrizioni 333 2911726 Simone