Montegranaro, Basket Serie A2: conclusa l’ “operazione” Teddy Bear Toss. Consegnata l’ultima tranche di peluche alla Fondazione Salesi. Bigioni: “Regalato un sorriso a tanti bambini"

L’iniziativa, lanciata diversi anni fa nello sport americano (in particolare nei campionati minori di hockey) per dare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale nel periodo di Natale, è stata portata in Italia, ed in particolare nella pallacanestro, per la prima volta nel dicembre 2014 per iniziativa della popolare piattaforma web La Giornata Tipo e quest’anno anche la Poderosa ha voluto fare la sua parte.