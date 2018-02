Atletica, TAM. Ghergo, Rastelli, Trillini e Pesaresi è record regionale della 4x200

Le quattro atlete vantano un curriculum di tutto riguardo: Angelica Ghergo è stata argento dei 300 m ostacoli ai campionati italiani cadetti dello scorso anno; Greta Rastelli, nella stessa competizione, si è messa al collo la medaglia di bronzo nella velocità; Benedetta Trillini, medagliata nel 2017 alla rassegna tricolore di salto in alto allieve, non disdegna incursioni nel settore velocità; Irene Pesaresi è stata finalista ai recenti campionati italiani di prove multiple. Con la loro prestazione, la migliore di quest’anno in campo nazionale, le quattro staffettiste inseguono il record italiano di 1’43’’14 e si candidano con autorevolezza ad una medaglia di metallo pregiato ai campionati italiani in sala del 10 e 11 febbraio.

Anche gli junior della TAM Francesco Zallocco, Fabio Santarelli, Ionut Manolache e Michele Diletti, hanno ottenuto il pass per i campionati italiani nella staffetta 4x200 m, con il crono di 1’34’’’64. All’appuntamento del prossimo fine settimana con la rassegna tricolore junior e promesse, la TAM Porto San Giorgio – Osimo – Corridonia schiererà anche il lunghista Fabio Santarelli, gli ottocentisti Debora Baldinelli e Federico Falappa, l’astista Nikita Lanciotti e la staffetta promesse.