ASD Pugilato Nike Fermo: Sabato 24 riunione amatoriale. Ma in pentola bolle tanto altro. Il Presidente Romanella starebbe progettando l’”Estate della Boxe”. LEGGI eventi richiesti e date

Che l’infaticabile Luciano Romanella , storico Presidente del sodalizio pugilistico cittadino, sia un vulcano di idee ed iniziative è risaputo da tempo. Stavolta però, sarebbe letteralmente in “eruzione” ed avrebbe programmato – dopo aver portato la boxe sul litorale, nelle piazze dei centri del fermano e sviluppato iniziative indoor a carattere amatoriale, la prossima delle quali andrà in scena Sabato 24 Febbraio alla Palestra C.O.N.I. – una bella stagione a carattere pugilistico che sarebbe inevitabilmente foriera di positivi riscontri, sia in termini di indotto che di promozione turistica. Perché, in definitiva, Romanella avrebbe prima pensato e starebbe già lavorando al “2018: l’estate della boxe”. Il tutto, ovviamente, da svolgersi fra Lido di Fermo e Piazza del Popolo. Ma procediamo con ordine.

SABATO 24/02 RIUNIONE DI PUGILATO AMATORIALE MASCHILE E FEMMINILE.

Prologo di quanto in essere, la riunione di Sabato 24 Febbraio. Riservata a pugili amatoriali e dilettanti (sia maschile che femminile), che avrà luogo alla Palestra C.O.N.I. di Piazzale Tupini a Fermo (inizio alle ore 17 - ingresso libero). La ASD Pugilato Nike Fermo prosegue dunque su questa strada, dopo il successo riscosso in occasione della analoga riunione organizzata poco prima di Natale. Oggi come allora, verranno coinvolti anche ex pugili, per una nuova formula – già al tempo illustrata – che sta riscuotendo i favori degli addetti ai lavori e degli appassionati della “nobile arte”.

Luciano Romanella, Presidente della ASD Pugilistica Nike Fermo, 3^ società boxistica delle Marche

LA ASD PUGILISTICA NIKE FERMO E’ LA 3^ SOCIETA’ DELLA REGIONE

In questi giorni, “Big Luciano” ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. La Federazione Pugilistica Italiana ha stilato la classifica delle 29 società marchigiane. La ASD Pugilato Nike Fermo, da lui presieduta ed a seguito della fervente attività svolta nell’anno 2017, è stata classificata al 3° posto. Riconosciuti dunque, i giusti meriti ad una Società sicuramente ben gestita e decisamente viva ed attiva.

Ma Luciano Romanella starebbe lavorando per l’organizzazione di eventi in grado di riscuotere ancora maggiore risonanza e decisamente prestigiosi, sia per il sodalizio che rappresenta che per la città di Fermo. Eventi programmati per il periodo estivo e da svolgersi sull’asse che idealmente congiunge il lungomare di Lido di Fermo e Piazza del Popolo.

INOLTRATA RICHIESTA ALLA F.P.I. PER ORGANIZZARE IL “GUANTO D’ORO”

Notizia dell’ultima ora, Romanella avrebbe inoltrato richiesta alla F.P.I. per organizzare a Fermo il “Guanto d’oro”. Manifestazione a carattere nazionale, in grado di far giungere sul nostro territorio un plotone di almeno 500 pugili. Che, ovviamente, avrebbero al loro seguito manager, familiari ed appassionati, per un indotto ed un ritorno in termini di immagine e promozione turistica probabilmente senza eguali in un momento della stagione ancora non etichettabile come “alta”. Le date? Ancora da confermare, ma se la richiesta venisse accolta assisteremmo a tutta una serie di match a partire da Giovedì 14 a Domenica 16 Giugno prossimi. Per l’accoglimento della domanda, filtrerebbe una fiduciosa attesa. Ed il “Ras di Casabianca/Tre Archi”, non si sarebbe fermato qui…

INOLTRATA RICHIESTA ALLA F.P.I. PER ORGANIZZARE IL “CAMPIONATO ITALIANO AMATORIALE – DILETTANTI”.

Una richiesta “bis” di assoluto rilievo. Perché il “Campionato Italiano” riservato alle Categorie Amatoriali e Dilettanti, porterebbe sul litorale fermano un novero di pugili provenienti da tutta Italia stimabile attorno alle 300/400 unità. Anche in questo caso, in relazione all’accoglimento della richiesta “Big Luciano” avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori “buone probabilità”. Previsto l’allestimento di un ring in riva al mare, per un’iniziativa che dovrebbe svolgersi a cavallo fra i mesi di Giugno (Venerdì 29 e Sabato 30) e Luglio (Domenica 1) e per una tre giorni da intendersi, pugilisticamente scrivendo, ad altissimi contenuti tecnici ed agonistici.

Romanella è al lavoro, per un mese di Giugno – che apre la bella stagione – ed un inizio Luglio durante i quali mettere ancor di più in evidenza le innegabili doti organizzative della ASD Pugilato Nike Fermo e, perché no, tecnico/agonistiche dei suoi atleti. E, con esse, idealmente aprire il sipario e mostrare le straordinarie peculiarità riconducibili al nostro territorio che, inevitabilmente ed in tutti i sensi, potrebbe trarre beneficio da queste importanti iniziative a carattere sportivo.