Asd Basket Fermo: l’Under 14 continua a vincere, anche grazie all’apporto delle “sgalosce” Maistrini e Valentini. A Civitanova gara senza storia: finisce 30 a 63. LEGGI il tabellino

I giovani U14 dell’ASD Basket Fermo superano agevolmente il Picchio di Civitanova Marche ed incrementano di ulteriori due punti la classifica del girone C. Una vittoria meritata nonostante qualche assenza importante nelle fila fermane e l’impegno profuso dagli atleti civitanovesi per tutti i quaranta minuti di gioco.

I primi minuti di gara, a dire il vero, hanno visto una maggiore determinazione e concentrazione nei giovani atleti locali, che nei primi cinque minuti si sono trovati in vantaggio con un imprevisto 8 a 5. L’ingresso in campo di Sollini e Quinzi, partiti in panchina, ha ristabilito subito le gerarchie sia in attacco che in difesa, concludendo i secondo cinque minuti con un secco 0 a 12. Dopo il primo quarto è stata pura accademia: la gara ha proseguito senza particolari emozioni fino al punteggio finale con il vantaggio di 33 punti. Da evidenziare il contributo delle “sgalosce” Valentini e Maistrini, determinanti in difesa e incisive nelle azioni a canestro con sei punti complessivi a referto.

Tabellino

Basket Il Picchio Civitanova Marche – ASD Basket Fermo 30-63 (8-17; 12-30; 23-41)

Il Picchio: Filomeni 2, Campolungo 2, Malaspina 13, Bigi, Neri (cap.) 9, Verdecchia, Ciapanna 2, Montagna 2, Chiricosta, Baldassarri. All.re Mazzalupi.

Asd Basket Fermo: Fabiani 2, Valentini 2, Paniccià, Sollini 18, Vita 6, Sandroni 6, Quinzi 10, Pelati (cap.) 11, Trobbiani 4, Maistrini 4. All.re Marilungo, ass. all.re Principini.