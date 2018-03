P.S. Giorgio, Calcio a 5: si infrange il sogno Coppa Italia per gli U19 di Mister Cintio. Nel primo appuntamento della Final Eight di Pesaro/Urbino, escono agli ottavi “ubriacati” dall’ Asti

La sfida del PalaMondolce di Urbino era proibitiva già sulla carta, ma dopo aver battuto agevolmente nelle qualificazione squadre blasonate come Aniene, Pescara e Acqua & Sapone, per gli Squaletti sognare non era certo vietato in partenza.

Un appuntamento prestigioso che però si è incanalato subito bene per i piemontesi, partiti a spron battuto.

Subito sul doppio vantaggio con un tiro a volo e un rasoterra sul secondo palo, gli arancioni dimostravano tutto il loro rango e la loro esperienza in gare di questo genere.

Il Futsal Cobà, schierato in maglia celeste con riga trasversale bianca, pativa forse un po’ la situazione, affidando la propria reazione alle incursioni di Zacheo e Mancini, che però non riuscivano a pungere, continuando a soffrire e incassando il 3-0 su contropiede.

La rete della bandiera portava la firma del “Mancio” a 3’ dal termine della prima frazione, ma nulla potevano gli Small Sharks che, nel loro momento migliore, in cui dopo un Time-Out sembrava potessero sperare in una rimonta, venivano nuovamente trafitti per il 4-1.

Stesso copione nella ripresa, in cui l’Asti pronti via si portava prima sul 5 e poi sul 6-1, con Zacheo e Boutimah che non riuscivano invece a pungere e riaprire la gara, complice anche un po’ di sfortuna (la punizione di Torresi finiva sulla traversa).

Anche la mossa del quinto di movimento non sortiva effetto, con l’estremo Sharks Quondamatteo che aveva dovuto comunque lasciare il posto ad Aquilesi a causa di un infortunio.

L’ultima fiammata del match era griffata Parfenyuk, che realizzava la seconda rete per il Cobà, con l’Asti che nel finale metteva a segno il definitivo 7-2.

Il grande cuore Sharks non è bastato. I ragazzi di Mister Cintio salutano con onore questo capitolo della loro favola, scrivendo un’altra pagina storica per la società, entrando con pieno merito nelle otto migliori compagni U19 d’Italia.