Calcio, Settore Giovanile: al Torneo delle Regioni, le Marche si impongono sul Friuli sia a livello Giovanissimi che Allievi. Perde la Juniores. LEGGI tabellini e cronache degli incontri

I Giovanissimi di Mister Palanca si impongono per 3 a 2, al termine di un tiratissimo match. Gli Allievi di Galizi la spuntano per 2 ad 1. Per entrambe, un migliore avvio di torneo non ci poteva essere. Sebbene di misura, perde invece la formazione Juniores di Mister Romano Cremonesi.

57° TORNEO DELLE REGIONI

CATEGORIA GIOVANISSIMI, GIRONE “E”

I^ GIORNATA



MARCHE - FRIULI VENEZIA GIULIA 3-2



MARCHE (4-4-1-1): 1 Mancini; 19 Tordini (38’ st 8 Dori), 18 Stefoni, 9 Eleonori; 5 Cammarino (7’ st 17 Rulli), 13 Guercio (26’ st 15 Marchetti), 20 Vessella, 11 Grandoni (18’ st 3 Arsendi); 4 Ballarini (13’ st 7 Cardinali); 10 Galante. A disposizione: 12 Roberto, 2 Arcuri, 16 Pizzagalli. All. Massimo Palanca.



FRIULI VENEZIA GIULIA (4-2-3-1): 12 Moro; 5 Codromaz, 13 Levinte, 20 Zamaro, 4 Carlon (24’ st Ravalico); 17 Serafini, 2 Bledig; 14 Pozzani (22’ st 10 Fiorenzo), 7 Del Negro (32’ pt 19 Viotto), 3 Cambi (9’ st 6 Colonna); 16 Rufino (35’ st 18 Tagliaferri). A disposizione: 1 Candido, 8 Di Lenardo, 9 Felluga, 11 Jerman. All. Andrea Albanese.



ARBITRO: Di Berardino di Teramo.



RETE: 11’ pt Vessella, 2’ st Rufino, 16’ st Cardinali, 27’ st Ravalico, 40’ st Galante.



NOTE: recupero: pt 2’+6’.



Cronaca



Primo tempo

11’: RETE. I ragazzi di Palanca approfittano di un’incertezza difensiva friulana. Il cuoio giunge a Vessella che stoppa con il destro e piazza di sinistro nel cuore dell’area di rigore: Nulla può l’estremo Moro. 1-0.

19’: bravo Mancini a respingere in corner una sortita friulana.

23’: Mancini vola per respingere una punizione dal limite ben calciata da Del Negro.

24’: Guercio non sfrutta un ghiottissimo contropiede ben lanciato da Galante: Moro si rifugia in corner.

26’: Pozzani pecca di potenza, per Mancini è facile abbrancare la sfera.

34’: Viotto di testa in tuffo sugli sviluppi di un corner mette di poco a lato.



Secondo tempo

2’: RETE. Su un rilancio di Moro la difesa marchigiana si fa trovare impreparata e Rufino, a tu per tu con Mancini non sbaglia. 1-1

8’: Cambi manda in porta Rufino con uno splendido filtrante, ma Mancini si supera e salva sul diagonale della punta friulana.

12’: grande rasoterra di Ballarini, Moro c’è.

16’: RETE. Il neo entrato Cardinali si accentra, salta due avversari e trafigge Moro di giustezza. 2-2.

20’: Zamaro calcia a lato dopo un batti e ribatti.

26’: doppio miracolo di Mancini su Rufino prima e sulla ribattuta di Ravalico poi.

27’: RETE. Ravalico in diagonale chiude una bella azione friulana avviata dalla destra. 2-2.

36’: Viotto di testa sbatte contro la parte alta della traversa.

38’: Cardinali in contropiede spreca il match point per le Marche.

40’: RETE. Sugli sviluppi di una punizione, Vessella mette a terra e calcia. Sulla respinta di Moro, Galante, da bomber di razza, insacca per la vittoria marchigiana: 3-2.

57° TORNEO DELLE REGIONI

CATEGORIA ALLIEVI, GIRONE “E”

I^ GIORNATA



MARCHE - FRIULI VENEZIA GIULIA 2-1



MARCHE (4-2-3-1): 1 Chiarucci; 5 Dionea, 20 Stipa, 9 Latini, 17 Santagata (39’ st 3 Buldrini); 16 Sabattini, 6 El Karouachia; 10 Marcantoni (12’ st 15 Rotondo), 8 Kamara, 14 Monachesi (27’ st 13 Mastrillo); 19 Setola (19’ st 11 Massini). A disposizione: 12 Palanca, 2 Bragagnolo, 4 Ciciani, 7 Fermani, 18 Santamarianova. All. Massimo Galizi.



FRIULI VENEZIA GIULIA (4-3-3): 12 Gregoris; 13 Kogoi, 17 Pugnetti (1’ st 7 Coletto), 3 Boemo (1’ st 8 De Lindberg), 15 Massaro; 10 Fabris (45’ st Toso), 5 Cimino (1’st 16 Mstafi), 20 Venaruzzo (17’ st 9 Desiderati); 6 Cocolet, 19 Trevisan (26’ st 11 Frimpong), 2 Abdulay (17’ st 4 Bruno). A disposizione: 1 Baron, 14 Marincich. All. Andrea Furlano.



ARBITRO: Varanese di Chieti.

RETI: 20’ pt rigore Santagata, 39’ pt Setola, 33’ st Mstafi.

NOTE: ammoniti: 4’ st Latini (gioco falloso), 24’ st Massini (gioco falloso). Recupero 1’+6’.



Cronaca



Primo tempo

16’: Marcantoni impegna Gregoris al grande intervento in corner.

17’: Ottima smanacciata in corner di Gregoris su una pregevole punizione di Setola.

19’: Setola viene abbattuto in area, Varanese non può fare altro che decretare il rigore.

20’: RETE. Dal dischetto Santagata spiazza Gregoris con un penalty impeccabile. Marche in vantaggio. 1-0.

23’: Monachesi per poco non impatta nel cuore dell’area su cross da destra di Kamara.

24’: conclusione di Kamara dal limite che termina fuori.

25’: bravo Chiarucci a respingere la pericolosa conclusione di Fabris.

34’: conclusione di Setola da sottomisura, Gregoris respinge di piede.

39’: RETE. Monachesi al limite dell’area vede l’accorrente Setola che calcia centrale. Gregoris è sulla traiettoria e ci mette la mano, ma non riesce ad abbrancare la sfera che lentamente si insacca. 2-0.



Secondo tempo

10’: staffilata di Fabris, bravo Chiarucci a deviare in corner.

19’: Rotondo sul secondo palo si vede deviare in angolo il colpo di testa a botta sicura sugli sviluppi di un traversone da sinistra.

22’: destro di Mstafi, Chiarucci c’è.

25’: palo interno di Sabattini ben lanciato da Dionea. Le Marche sprecano l’occasione per chiudere il match.

29’: bella triangolazione marchigiana iniziata da Kamara, proseguita da Rotondo e conclusa da Mastrillo, ma il portiere friulano riesce a chiudere in uscita bassa.

30’: Chiarucci blocca a terra sul rasoterra di Frimpong.

33’: RETE. Mstafi riapre l’incontro con un perfetto diagonale rasoterra che si infila nel palo lontano. 2-1.

41’: rigore per il Friuli Venezia Giulia. Chiarucci ipnotizza Bruno dal dischetto.