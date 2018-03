Calcio Giovanile, Torneo delle Regioni: Juniores, così fa male. In vantaggio per 2 a 0, la compagine marchigiana di Mister Cremonesi si fa rimontare. Ai supplementari, il Friuli la spunta per 3 a 2

57^ TORNEO DELLE REGIONI

CATEGORIA JUNIORES

FINALE



FRIULI VENEZIA GIULIA - MARCHE 3-2 d.t.s.



FRIULI VENEZIA GIULIA (4-3-3): 1 Spollero; 17 De Cecco (1’ pts 3 Caramelli), 4 Cargnello, 6 Cossovel, 19 Pertoldi; 2 Battiston (39’ pt 10 Fiorenzo), 9 Di Lazzaro (31’ st 11 La Scala), 14 Magnino; 5 Carlevaris, 18 Nicoloso (8’ st 7 Cottiga), 13 Lucheo (15’ st 15 Martin). A disposizione: 12 Mirolo, 8 Del Piero, 16 Meret, 20 Vittore. All. Roberto Bortolussi.



MARCHE (4-3-1-2): 12 Ducci (27’ st 1 Cavalletti); 11 Paci (44’ st 15 Vespasiani), 2 Bellucci, 4 Colonnelli, 9 Montesi (46’ st 6 Giobellina); 19 Tizi, 13 Palladini, 17 Stambolliu; 18 Sulejmani (5’ pts 7 Gresta); 14 Pellonara (3’ sts 3 Cantucci), 16 Raponi. A disposizione: 5 Cottini, 8 Magi Galluzzi, 10 Moretti, 20 Zira. All. Romano Cremonesi.



ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

RETE: 4’ pt Stambolliu, 36’ pt Sulejmani, 43’ pt Lucheo, 45’ pt, 5’ sts Carlevaris.

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria del dirigente del Comitato Provinciale Bolzano Elmar Hochkofler scomparso nella giornata di ieri. Ammoniti: al 15’ pt Colonnelli (gioco falloso), al 17’ st Pertoldi (gioco falloso), al 34’ st La Scala (gioco falloso), 9’ sts Gresta (gioco falloso), 11’ sts Palladini e Magnino (reciproche scorrettezze), 17’ sts Bellucci (gioco falloso). Recupero 2’+3’+1’+4’.



Cronaca



Primo tempo

4’: RETE. Punizione telecomandata dalla destra di Tizi per la testa di Stambolliu, che nell’area piccola incorna in rete. 0-1.

9’: punizione di Di Lazzaro tagliata sul primo palo da posizione decentratissima sulla sinistra, Ducci respinge.

16’: punizione di Di Lazzaro che termina fuori di un nulla dando l’illusione ottica del gol.

21’: traversone di Pellonara per Sulejmani che da sottomisura sfiora soltanto.

28’: Magnino imbuca per Lucheo che di un niente non aggancia.

32’: azione in velocità Sulejmani - Pellonara - Raponi con quest’ultimo che sul primo palo tarda di un pelo l’appuntamento con la sfera.

33’: Ducci in uscita in qualche maniera respinge su Magnino.

36’: RETE. Sulejmani appostato sul secondo palo insacca una respinta di Spollero su un colpo di testa di Pellonara. 0-2.

39’: prova Colonnelli, ma Cossovel respinge.

42’: Marche pericolose con un colpo di testa di Sulejmani

43’: RETE. Lucheo accorcia sulla respinta di Ducci derivante da un tiro di Carlevaris. 1-2.

45’: RETE. Carlevaris finalizza un contropiede su assist di Nicoloso. 2-2.



Secondo tempo

8’: Raponi non aggancia un traversone da destra.

39’: su una punizione di Palladini dall’intersezione delle linee, Colonnelli non aggancia e viene successivamente atterrato da Spollero: per Verrocchi è tutto regolare.

43’: velleitario Carlevaris dal limite.



Primo tempo supplementare

1’: Fiorenzo spreca clamorosamente a porta vuota: Giobellina è provvidenziale a chiudere in corner.

8’: provano in sequenza Bellucci e Tizi, la difesa friulana respinge.

10’: Carlevaris da sinistra spara sull’esterno della rete.



Secondo tempo supplementare

5’: RETE. Carlevaris sul secondo palo depone in rete un assist di Martin dalla destra. 3-2.

16’: pallonetto di Carlevaris in contropiede che termina fuor