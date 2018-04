Ciclismo amatori. Nell'undicesimo Trofeo Pizzeria Stella Artois 2000 trionfano Cannella e Luku

Augusto Cannella (O.M.M.-Melania-Faleria) e Denian Luku (Petritoli Bike Conad P.S.Giorgio Sud) sono stati i vincitori dell’11° Trofeo Pizzeria Stella Artois 2000, gara ciclistica per amatori che si è corsa a Lido di Fermo, organizzata dall’ASD Sace in collaborazione con l’Avis Porto San Giorgio e la struttura d’attività Ciclismo Marche Uisp.

Augusto Cannella

Si è gareggiato in un anello di 5,5 km da ripetere 11 volte per la seconda serie e 14 per la prima. La gara per la seconda serie era valida come campionato Regionale Uisp.

Al via nella prima competizione 110 corridori, con la bandierina a scacchi che è stata abbassata dall’Assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. La gara ha subito registrato scatti e contrascatti che però non sortivano l’effetto sperato. A cinque giri dal termine Massimo Grifi (G.C.Capodarco-Comunità di Capodarco) dava una bella strappata portandosi dietro altri sei corridori. Successivamente ne arrivavano altri e al comando si formava un drappello di 13 unità. Il vantaggio dei 13 al comando era sempre discreto, all’attacco dell’ultimo giro ci provavano Michetti, Scatozza e Pierantoni senza però fare la differenza. La volata a ranghi ridotti premiava Cannella, che precedeva Galassi e Cecarini.

Più tardi toccava alla prima serie con 50 corridori al via. Anche qui gara contraddistinta in avvio da scatti e controscatti senza effetto. Ad un certo punto si avvantaggiavano 4 corridori: Rapari, Marcaccio, Pierangelini e Marcone. Il gruppo alle loro spalle si spaccava in più tronconi. Negli ultimi giri perdeva contatto dalla testa della corsa Marcaccio e al comando rimanevano in tre. Prima del suono della campana i 19 inseguitori riuscivano a riprendere i fuggitivi; la bagarre nel finale era importante, la volata però era preda di Luku che confermava il successo del 2017 precedendo Di Fiore e D’Andrea. Successivamente, tutti raggiungevano la pizzeria Stella Artois 2000 per il ristoro e la premiazione finale: ad attenderli il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.

Questi i campioni regionali 2° Serie: ELMT: Gianni Costanzi (Adria e Sibilla), M1 Yari Gasparoni (Pedale Aguglianese), M2 Luca Re (Biker in Libertà), M3 Simone Funari (Polisportiva Appignano), M4 Cristiano Marcelli (Truentum Bike), M5 Bernardino Michetti (Truentum Bike), M6 Gianmario Monti (Stella Bike).

Denian Luku