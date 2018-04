Fermo, Pugilato: Romanella non si ferma più! 12, 13, 14 Aprile Regionali Senior/Amatori; a Giugno C.I. Dilettanti ed esibizione ad Ussita. Sabato 21 criterium giovanile a Petritoli

Di tutto e di più. Con questo super inflazionato detto si potrebbe quasi sintetizzare l’attività portata avanti dalla Asd Pugilistica Nike Fermo , dal suo Presidente Luciano Romanella e dai componenti del suo instancabile Staff. Ma non ne renderebbe appieno l’idea. Perché dopo il prologo del “ Day in the Cage ” di oggi, domani e dopodomani, è arrivata l’ufficialità in relazione ai Campionati Italiani Dilettanti . Il tutto, con impegni già fissati a Petritoli per Sabato 23 Aprile (esibizione di “non contatto” di ragazzi compresi nella fascia di età che va dai 6 ai 13 anni) e per il 23 Giugno ad Ussita . Dove il Pugilato arriverà, in maniera del tutto spassionata e disinteressata, ad allietare un Sabato sera da dedicare alle popolazioni colpite dal sisma. Il tutto, mentre la Sezione Pugilato del C.O.N.I. Marche nomina ed eleva Fausto Rocco (factotum dello storico sodalizio boxistico fermano), a Delegato Provinciale . Riconoscimento alla persona, ma anche nei confronti di una Società che tanto bene sta operando. Sul proprio territorio, ma non solo.

12 e 13 Aprile: prefinali dei Campionati Regionali Senior e dei Campionati Regionali Amatori alla Palestra CONI di Fermo. 14 Aprile: finali al “PalaSavelli” di Porto San Giorgio. In attesa del “Guanto d’Oro” (qualora arrivasse il placet federale, si svolgerebbe nei giorni 14-15/6 prossimi a Lido di Fermo ed in Piazza del Popolo a Fermo), manifestazione richiesta da tempo, la Asd Pugilistica Nike Fermo presieduta dal vulcanico “Big Luciano” incassa l’”ok” dalla Federazione per il Campionato Italiano Dilettanti/Amatori (dal 29 Giugno al 1° Luglio a Lido di Fermo, con ring che verranno montati nell’area a fianco dell’Hotel “Royal”) ed organizza per Sabato 21 Aprile al PalaSport di Petritoli il 3° “Criterium” Giovanile. E sempre per Giugno (Sabato 23), organizzazione ed esibizione ad Ussita dove, su richiesta del primo cittadino del Comune provato dagli eventi sismici, porterà un intero movimento con il solo interesse derivante dalla solidarietà e dalla volontà di vicinanza alle popolazioni duramente provate dal terremoto.

“Il tutto – ha dichiarato Romanella – anche per riportare in auge, a livello turistico, il nostro meraviglioso territorio. Con queste manifestazioni, riusciremo a veicolare il messaggio che sulla nostra costa non ci sono stati danni e che tutti possono tranquillamente venire da noi, che siamo in posizione baricentrica. Venendo alle manifestazioni, fra oggi e sabato tra Fermo e P.S. Giorgio andrà in scena la grande boxe. Il 23 Giugno saremo ad Ussita, su richiesta del locale primo cittadino: siamo tuti a disposizione, in maniera assolutamente gratuita. Come tutti coloro che, oltre a noi, si sono subito in tal senso messi a disposizione: medici federali, atleti, commissari di gara, arbitri…”.

“Stasera sul Ring saliranno 50 pugili – informa Fausto Rocco - Per quanto concerne gli Amatori, causa il grande numero di atleti iscritti (oltre 100), dovremo spostare le finali in altra data”.