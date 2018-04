Ciclismo, FCI Marche: giovanissimi a Porto Sant’Elpidio. Di scena il Trofeo Guneson. 15 squadre al via

Da rimarcare il grande sforzo della società organizzatrice GS Mtb Porto Sant’Elpidio per accogliere al meglio i partecipanti dai 7 ai 12 anni impegnati in un circuito tra via Gramsci, via Mameli e viale della Vittoria con il ritrovo alle 14:00 in Viale Trieste (chalet Guneson) e l’inizio delle gare alle 15:00 con le sei batterie previste dai G1 ai G6.

Il GS Mtb Porto Sant’Elpidio ha allestito il tutto nel migliore dei modi e in maniera impeccabile per il piacere di far divertire i baby campioncini del pedale e coinvolgere il pubblico presente sul lungomare elpidiense.

Le squadre iscritte: Cycling Project Mgn, OP Bike Porto Sant'Elpidio, GC La Montagnola, Pedale Chiaravallese, Asd Alè Gioia del Colle, GC Osimo Stazione, Studio Moda-Hair Gallery, Associazione Ciclistica Recanati, Pedale Rossoblu Picenum, Team Cingolani, Potentia Rinascita, GS Rapagnanese, Ruota Libera Terni, Velo Club Racing Assisi Bastia, Alma Juventus Fano.