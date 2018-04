FCI Marche: appuntamento a Fermo per Domenica 22 Aprile con la mountain bike giovanile. LEGGI il programma corse sul Circuito Challenge 4 Emme, ex Ruzzodromo

Con il ritrovo alle 10:00 presso il ruzzodromo fermano, la location è perfetta per garantire il massimo del divertimento proponendo un percorso di 2 chilometri, misto asfalto e sterrato, interamente pianeggiante con dossi artificiali in terra e in legno per un totale di 30 minuti di gara per gli esordienti e 40 minuti per gli allievi. Anche i giovanissimi dai 7 ai 12 anni saranno impegnati su una versione ridotta del circuito (1 chilometro) per dare lustro a questa vasta area verde (60.000 metri quadri comprese le aree verdi esterne) e dare vita a un momento di incontro di grande portata con le categorie giovanili del ciclismo.

PROGRAMMA:

Dalle 7:30 alle 8:45 prove libere del circuito

Dalle 8:00 alle 8:30 controllo tessere Allievi - Esordienti

Dalle 8:30 alle 9:00 riunione tecnica con Giudici e direttori Tecnici società

Ore 9:30 Partenza Allievi M/F 1° e 2° anno percorso lungo M5/4 giri F4/3 giri

Ore 10:15 Partenza Esordienti M/F 1° e 2° anno percorso lungo M4/3 giri F3/2 giri

Ore 10:00 controllo tessere giovanissimi a seguire riunione tecnica con giudici e direttori sportivi

Ore 10:45 Partenza G6 M/F ( percorso lungo M 3/2 giri F 2/1 giri)

Ore 11:00 Partenza G5 M/F ( percorso lungo M 2 giri F 1 giro)

Ore 11:20 Partenza G4 M/F ( percorso corto M 4 giri F 3 giri)

Ore 11:45 Partenza G3 M/F ( percorso corto M 3 giri F 2 giri)

Ore 12:00 Partenza G2 M/F ( percorso corto M 2 giri F 1 giro)

Ore 12:10 Partenza G1 M/F ( percorso corto M 1 giro F 1 giro)