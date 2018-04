P.S. Giorgio, Tennis: prima finale Challenger per Gianluigi Quinzi. Battuto l’olandese Griekspoor per 6/4 6/2. Domani la finalissima contro il vincente fra Hoang (Fra) e Ruud (Nor)

Viene dagli "Internazionali di Tennis d'Abruzzo", torneo challenger Atp da 43.000 € di montepremi, l’ultimo squillo in carriera del ventiduenne tennista sangiorgese.