Ciclismo Dilettanti. Il corridore umbro Delle Foglie ha vinto i Muri Fermani-Pasta De Carlonis

Con un azione importante nata a circa 25 km dall’arrivo, il corridore umbro Michael Delle Foglie si è aggiudicato, con arrivo in solitaria, la 10° edizione dei Muri Fermani-Pasta De Carlonis, gara ciclistica per dilettanti Elite e Under 23 organizzata dal Pedale Fermano Eventi, Giatra Servizi Rifer Gomme, in collaborazione con il Cam Fermo e con l’alto Patrocionio del Comune di Fermo. Sul traguardo ha preceduto di 1’15” Nicola Genuin (Gaiaplast-Maglificio LB-Bibanese), al terzo posto è finito Filippo Tagliani (Gallina Colosio Eurofeed) con un ritardo di 1’30”.