Pallacanestro, Serie D: l’U13 della ASD Basket Fermo vince l’ultima di campionato contro l’Auxilium Osimo per 55 a 52 e si attesta al terzo posto in classifica

Nell’ultima partita del campionato U13 il Basket Fermo si aggiudica lo scontro casalingo contro l’Auximum Osimo e si pone definitivamente al terzo posto del campionato regionale. Un ottimo risultato per una squadra che è al suo debutto in un campionato federale e che prepara i ragazzi fermani a ripetere l’ottima performance anche l’anno prossimo.

Nella prima metà dell’incontro il Basket Fermo ha cercato di imporsi sugli osimani riuscendo a prendere qualche punto di vantaggio. Questi sette punti, conquistati con grande fatica, facevano ben sperare ma senza fare i conti con il fatidico terzo quarto. In quel periodo infatti i ragazzi fermani, inanellando una serie di disattenzioni fatali, sono riusciti a farsi riprendere dai coetanei osimani: se non fosse stato per una tripla di Sandroni all’ultimo secondo, al termine del terzo periodo il tabellone avrebbe visto parità assoluta. Poi nell’ultima frazione di gara, caratterizzata soprattutto dall’uscita per cinque falli di Peroli per Fermo e di Bennini e Pesaresi per gli osimani, si è assistito ad una lotta all’ultimo punto nella quale hanno avuto la meglio i fermani ma con molta difficoltà e parecchie emozioni.

Ora non resta che fare i più sinceri complimenti a questi ragazzi che hanno completato sul podio un lungo campionato, strutturato su due fasi con 31 squadre partecipanti da tutte le Marche e che li ha visti sempre protagonisti.

Tabellino

ASD Basket Fermo – Auximum Roburfamily Osimo 55 – 52 (15-12, 27-20, 38-35)

Asd Basket Fermo: Amici, Andrenacci, Alessandrini 13, Sollini (cap.) 14, Peroli 7, Cardinali, Marinangeli, Sandroni 7, Tofoni 2, Quinzi 12, Marilungo. All.re Marilungo, ass. all.re Principini.

Osimo: Paoltroni, Tortù 12, Rossi 5, Ciuffreda 6, Bennini 8, Cesaretti, Tenace, Strappato (cap.) 7, Edorh 1, Bartolini 4, Pesaresi 9, Papa. All.re Ausili.