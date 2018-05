Ciclismo, Giovanissimi: domani a Montegranaro in scena il Trofeo MGN alla presenza di Gioia Bartali, nipote del “Giusto” Gino. Appuntamento allo Stadio “La Croce”

Domenica 20 Maggio all’insegna del Ciclismo e della Mountain Bike giovanili. I nostri campioncini in erba saranno impegnati nella cittadina veregrense ed in Basilicata.

GIOVANISSIMI – Il sodalizio Cycling Project Montegranaro propone il Trofeo MGN giunto alla sesta edizione e con l’alto patrocinio del comune di Montegranaro dove si svolgerà Domenica 20 Maggio la manifestazione che avrà un occhio di riguardo ai giovanissimi under 12.

Alla presenza di Gioia Bartali, nipote del campionissimo Gino e madrina della manifestazione, cuore pulsante dell’evento è lo Stadio Comunale “La Croce” a Montegranaro dove è stato allestito il percorso di 1200 metri con una leggera ascesa e corrispondente discesa: 1 giro per la G1, 2 giri per la G2, 4 giri per la G3, 7 giri per la G4, 9 giri per la G5 e 11 giri per la G6. L’inizio delle gare è previsto alle 15:00.

MOUNTAIN BIKE - I migliori esordienti e allievi d’Italia della mountain bike cross country si confronteranno a Sasso di Castalda in Basilicata per la prima prova di Coppa Italia Giovanile in programma Domenica 20 Maggio.

Con la supervisione di Stefano Vitellozzi (responsabile struttura tecnica regionale FCI Marche) e con Pierpaolo Pascucci e Mirko Mangiaterra al seguito della trasferta come componenti del settore fuoristrada FCI Marche, la rappresentativa regionale marchigiana sarà ai nastri di partenza della prima prova in calendario del CIG con il campione d’Italia in carica Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team – allievi), Enrico Natali (Polisportiva Morrovallese – allievi), Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese – esordienti), David Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese – esordienti), Nefelly Mangiaterra (Superbike Team Bravi Platform – donne allieve) e Giorgia Simoni (OP Bike Porto Sant’Elpidio – donne allieve).