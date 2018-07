Dopo "Valdaso tour" ad Altidona arriva "Walking on the beach": si parte lunedì 23

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Altidona, Acli e Fap Acli nasce infatti il progetto "Walking on the beach" che si svolgerà tutti i lunedì alle ore 7 (tranne in caso di pioggia) con partenza da piazzale Verdi (antistante la palestra Dspin a Marina di Altidona).

La partecipazione al progetto è gratuita, si consiglia di portare scarpe da ginnastica, telo, spugna e costume da bagno.

"L'attività fisica o una semplice camminata in acqua o in spiaggia – dicono i promotori della manifestazione – rappresentano un utile e gratuito strumento di diffusione tra i cittadini di stili di vita corretti. Nel mondo purtroppo l'inattività fisica causa più di 3 milioni di morti ogni anno, proprio per questo invitiamo i cittadini a partecipare a questa iniziativa. Nel corso del recente Congresso nazionale della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare è stato evidenziato ancora una volta che la sedentarietà è un deleterio e pericoloso fattore di rischio per la salute: una