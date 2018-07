Montegranaro, Basket Serie A2: la Poderosa ha definito il calendario del precampionato gialloblu. Raduno il 19 Agosto. 10 le amichevoli in programma. LEGGI elenco completo

La Poderosa Pallacanestro Montegranaro comunica di aver definito il calendario del precampionato gialloblu. Una marcia di avvicinamento lunga sette settimane per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West , in programma nel weekend del 6-7 ottobre (il calendario della stagione sarà reso noto martedì 24 luglio).

Il raduno è fissato per domenica 19 agosto con la prima cena di squadra, mentre si inizierà a fare sul serio dal giorno dopo, lunedì 20 agosto, con sessioni di allenamento che si divideranno tra il campo dal calcio (per la parte atletica) e quello da basket (per la parte tecnica).

Saranno 10 le amichevoli che punteggeranno il percorso di avvicinamento al campionato della XL EXTRALIGHT®, che sfideranno solo squadre di Serie A e A2. La prima sarà alla Bombonera di Montegranaro sabato 1 settembre (ore 18), quando Amoroso e compagni se la vedranno con i Roseto Sharks, avversari anche in campionato essendo inseriti nel girone Est di Serie A2. Il weekend successivo, tra sabato 8 e domenica 9 settembre, i gialloblu saranno in trasferta a Fabriano per il torneo quadrangolare “Nuova Sima”: al PalaGuerrieri le avversarie saranno i padroni di casa della Ristopro Fabriano (Serie B), la Vuelle Pesaro (Serie A)el’Aurora Jesi (Serie A2, girone Est). Mercoledì 12 settembre (ore 18) match “di ritorno” con gli Sharks al PalaMaggetti di Roseto, mentre nel fine settimana successivo doppio appuntamento in Lombardia: sabato 15 settembre alle 18.30 sul campo della Blu Basket Treviglio, domenica 16 settembre alle 17.30 in casa dei Legnano Knights, entrambe formazioni del girone Ovest di Serie A2. Mercoledì 19 settembre alle 18 visita all’Ubi Bpa Sports Center di Jesi per sfidare di nuovo l’Aurora, mentre sabato 22 settembre sarà una data da segnare col circoletto rosso: l’amichevole delle ore 20 contro la Unieuro Forlì (Serie A2, girone Est) farà da gustosa coda alla presentazione ufficiale della squadra. Anche quest’anno, l’ultimo appuntamento del precampionato, ad una settimana dal via della stagione, coinciderà poi con il torneo “Le Marche a Canestro”, che quest’anno troverà la sua location al PalaSavelli di Porto San Giorgio: venerdì 28 e sabato 29 settembre le avversarie della Poderosa si chiameranno Benacquista Latina (Serie A2, girone Ovest), Aurora Jesi e Tezenis Verona (Serie A2, girone Est).

Questo il commento di coach Cesare Pancotto: «Abbiamo stilato questo calendario di amichevoli partendo da un paio di punti fermi: quello di voler iniziare da Montegranaro e quello di abbinare un’altra amichevole, sempre a Montegranaro, con la presentazione ufficiale della squadra. Il torneo di Porto San Giorgio è fondamentale perché il PalaSavelli è l’altra nostra casa, mentre i test a Roseto e Jesi sono funzionali sia a livello tecnico che logistico. Il torneo di Fabriano e le due amichevoli in Lombardia, invece, rispondono ad una precisa volontà: quella di cementare un gruppo che sarà composto in larga parte da giocatori nuovi. Gioca tanto, visto che disputeremo 10 amichevoli, e fare esperienze di questo tipo è importantissimo per una squadra profondamente rinnovata e che avrà una panchina molto giovane. Ci dobbiamo amalgamare sia sotto il profilo tecnico che umano, dando modo a tutti di trovare il proprio ruolo e le proprie certezze. Un ringraziamento in particolare va a Stefano Vanoncini, che si è occupato del calendario delle amichevoli in collaborazione con il nostro team manager Vittorio Perticarini».