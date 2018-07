Montegiorgio, Ippica. Domenica 22 Luglio dalle ore 20.30 il “San Paolo” darà il via all’appuntamento del trotto nazionale più atteso: il Campionato Italiano Guidatori Trotto

Domenica sono in palio sette corse a partire dalle ore 20.30. La

giornata è dedicata a Luca Baleani, delle Gelaterie Martini di Ancona,

un appassionato e proprietario di cavalli. Persona generosissima morta

in un incidente stradale per andare a vedere un suo beniamino a quattro

zampe. La riunione di trotto del San Paolo vuole essere un omaggio Luca

Baleani e ai marchigiani e alla loro passione per l’ippica. E proprio

per questo la corsa più ricca è la quinta ovvero il Memorial Luca

Baleani, e si è approfittato di questa giornata per ricordare i grandi

campioni che hanno un forte legame con la nostra regione come Tinak Mo,

Sec Mo, Ebsero Mo, Uppica Mo, Atod Mo dell’allevamento Mori.



Si parte alle 20.30 con la prima corsa dedicata al capitano Ermanno

Mori, che ha contribuito a fare la storia dell’ippica italiana, e ai

suoi cavalli più prestigiosi. Capitano della Finanza a Milano, tornò

nelle Marche per vivere in campagna a Civitanova Alta dove aprì un

allevamento di mucche canadesi e poi la passione per i cavalli portata

avanti fino alla sua morte (2011). La seconda corsa invece intitolata a

Tinak Mo, una creatura del capitano Mori che nel 1996 vinse il Derby di

Milano guidato da Bianco Lo Verde. Con la terza corsa, intitolata a Sec

Mo (un cavallo che ha fatto la storia dell’ippica e che nel 1995 ha

vinto il Derby con Claudio Cicognani alla guida) un altro gioiellino

dell’allevamento Mori, arriva la prima prova di qualificazione del

Campionato Italiano Guidatori Trotto. La quarta corsa, valevole come

seconda prova di qualificazione del CIGT, porta il nome di Ebsero Mo, un

altro gioiello del Capitano, che nel 1986 vinse il campionato europeo.

La quinta corsa e un Memorial a Luca Baleani, per cavalli indigeni e

europei di 4 anni. Una corsa in cui secondo il giornalista Matteo

Muccichini Victor Bebo abbassa un po’ il tiro ed ha il numero giusto

per andare in testa e rimanerci. Vilma Gi viene da prestazioni tutte

positive e anche se ha il numero al largo è molto vicina al maschio di

Becchetti. Terzo incomodo con licenza di uccidere Vittoriano Ans che ha

la corda assicurata e forma al diapason. Vida Francis sta correndo bene

ma è un po’ fuori categoria. Alla sesta arriva la terza prova di

qualificazione del CIGT intitolata a Uppica Mo. La giornata di corse si

chiuderà con la settima corsa, quarta prova di qualificazione al CIGT,

intitolata ad Atod Mo, e solo dopo scopriremo i nomi dei primi 5 driver

che parteciperanno alla semifinale di domenica 12 agosto.



CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO, QUALIFICAZIONI DURE PER

RAGGIUNGERE UN PRESTIGIOSO TRAGUARDO



CIGT rimane la più antica e storica manifestazione di questo genere. Vi

hanno partecipato tutti i più grandi del trotto italiano, come

Giampaolo Minnucci il driver di Varenne che ha già inciso il suo nome

per ben tre volte sull’Albo d’Oro



Saranno 25 i guidatori che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo

tricolore. Ci sono 5 TOP DRIVERS che accederanno di diritto alla finale

del 19 agosto (IL VINCITORE DEL CIGT DEL 2017 e i PRIMI 4 DELLA

CLASSIFICA DEI GRANDI PREMI: Giampaolo Minnucci (vincitore CIGT 2017),

Enrico Bellei, Roberto Vecchione, Mario Jr Minopoli e Alessandro

Gocciadoro.



I 20 guidatori che prenderanno parte alle prove di qualificazione sono:

I PRIMI 4 DELLA CLASSIFICA PER VITTORIE DEL 2017 (Antonio Di Nardo,

Andrea Farolfi, Gaetano Di Nardo e Vincenzo Luongo), il VINCITORE DEL

PREMIO DEL TROFEO DELL’AVVENIRE 2017 (Francesco Tufano, per

impossibilità di Angela Capuano) e i 15 SELEZIONATI DALLA CLASSIFICA

REGIONALE.



Il calendario del Campionato Italiano Guidatori Trotto si sviluppa in 4

giornate: DOMENICA 22 LUGLIO prima prova di qualificazione, DOMENICA 5

AGOSTO, seconda prova di qualificazione DOMENICA 12 AGOSTO _semifinale_

e DOMENICA 19 AGOSTO LA FINALE.



Ecco i 10 driver che si affronteranno DOMENICA 22 LUGLIO per la prima

prova di qualificazione: Dario Battistini, Gaetano di Nardo, Davide Di

Stefano, Romeo Gallucci, Gaspare Lo Verde, Vincenzo Luongo, Manuele

Matteini, SanTo Mollo, Marco Stefani e Romano Tamburrano.



DOMENICA 5 AGOSTO per la seconda prova di qualificazione in sulky:

Lorenzo Baldi, Lucio Becchetti, Vincenzo Jr D’Alessandro, Antonio Di

Nardo, Federico Esposito, Andrea Farolfi, Andrea Guzzinati, Davide

Arrigo Nuti, Ferdinando Pisacane e Francesco Tufano.



I primi cinque guidatori di domenica 22 luglio e i primi cinque di

domenica 5 agosto si affronteranno domenica 12 AGOSTO PER LA SEMIFINALE,

i primi cinque andranno in finale e dovranno vedersela DOMENICA 19

AGOSTO con i top driver: Enrico Bellei, Roberto Vecchione, Mario Jr

Minopoli e Alessandro Gocciadoro.





IL CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO È GIUNTO ALLA SUA XXXVIII° EDIZIONE



Il Campionato Italiano Guidatori Trotto è giunto alla sua XXXVIII°

edizione. Nasce nel 1981 con l’intenzione di spostare l’attenzione

degli appassionati dai cavalli ai guidatori e costruire un evento che

eleggesse il miglio driver dell’anno attraverso un torneo da tenersi

nella stagione estiva. Denominato Campionato Italiano Guidatori Trotto

fu riconosciuto dall’ente di allora diventando così, ufficialmente,

la prima, vera competizione per i driver in attività in Italia. Il

regolamento solo recentemente ha subito alcune modifiche. L’ultima del

2014 ha reso la formula più snella. Attualmente dunque alla

competizione, che prevede due eliminatorie, una semifinale e una finale,

prendono parte 25 guidatori. Cinque accedono alla finale direttamente

per meriti: il campione uscente e i primi quattro della speciale

classifica dei Gran Premi, gli altri venti ammessi alle prove di

qualificazione sono: cinque scelti dalla classifica nazionale per

vittorie, quattordici selezionati dalle specifiche regioni e uno il

vincitore del Torneo Dell’Avvenire. Le corse delle eliminatorie e

della semifinale sono quattro, in finale sono cinque, le quattro con le

stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio

Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano

con cavalli scelti da loro stessi. La serata della finale del

Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si

conclude a mezzanotte con i fuochi d’artificio e la immancabile

spaghettata di mezzanotte per tutti i presenti.



ALBO D’ORO CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO



I° edizione 1981

BECCHINI LUCIANO



II° edizione 1982

BALDI VIVALDO



III° edizione 1983

QUADRI ANTONIO



IV° edizione 1984

BECHICCHI LUCIANO



V° edizione 1985

BALDI VIVALDO



VI° edizione 1986

GUZZINATI VITTORIO



VII° edizione 1987

LINDBLOM BIORN



VIII° edizione 1988

GUZZINATI VITTORIO



IX° edizione 1989

GUZZINATI LAMBERTO



X° edizione 1990

BALDI GIANCARLO



XI° edizione 1991

BALDI LORENZO



XII° edizione 1992

BALDI GIANCARLO



XIII° edizione 1993

MAISTO PIETRO GIUSEPPE



XIV° edizione 1994

BARONCINI MAURO



XV° edizione 1995

BALDI LORENZO



XVI° edizione 1996

POLLINI ARNALDO



XVII° edizione 1997

BELLEI ENRICO



XVIII° edizione 1998

CIULLA FABRIZIO



XIX° edizione 1999

LO VERDE BIAGIO



XX° edizione 2000

PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA VINCENZO



XXI° edizione 2001

ANDREGHETTI ROBERTO



XXII° edizione 2002

ANDREGHETTI ROBERTO



XXIII° edizione 2003

MAISTO PIETRO GIUSEPPE



XXIV° edizione 2004

VECCHIONE ROBERTO



XXV° edizione 2005

GUZZINATI ANDREA



XXVI° edizione 2006

PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA VINCENZO



XXVII° edizione 2007

BELLEI ENRICO



XXVIII° edizione 2008

VECCHIONE ROBERTO



XXIX° edizione 2009

DI NICOLA MARCELLO



XXX° edizione 2010

GUZZINATI ANDREA



XXXI° edizione 2011

MINNUCCI GIAMPAOLO



XXXII° edizione 2012

ANDREA FAROLFI



XXXIII° edizione 2013

GAETANO DI NARDO



XXXIV° edizione 2014

ROMEO GALLUCCI



XXXV° edizione 2015

ANTONIO DI NARDO



XXXVI° edizione 2016

GIAMPAOLO MINNUCCI



XXXVII° edizione 2017

GIAMPAOLO MINNUCCI