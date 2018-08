Fermo, Ciclismo Internazionale. Il colombiano Einer Augusto Rubio Reyes trionfa al 47° GP Capodarco

Il vincitore lo scorso anno ai Muri Fermani e del tappone quest’anno del Giro D’Italia Under 23, con una grande azione di forza, ha messo tutti in fila per la gioia dei tanti appassionati.

Quella che è andata in scena è stata davvero una bellissima manifestazione che ha visto al via 167 corridori in rappresentanza di 35 formazioni, nove delle quali straniere.

Si è partiti come sempre dal Monumento Fabio Casartelli, presenti i genitori Sergio e Rosi e insieme a loro anche Marco Scarponi, fratello del compianto Michele. Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento anche per le vittime di Genova e per Oliviero Muccini fondatore della Città dello Shopping di Misano Adriatico da sempre vicino al GP Capodarco-Comunità di Capodarco.

La partenza ufficiale è avvenuta dallo stabilimento Vini Santa Liberata per il primo tratto pianeggiante per i cacciatori di traguardi volanti. In pianura attacco di sette uomini: Quentin Guex (Iam Excelsior), Suter (Akros-Renfer), Micheletti (Viris Vigevano), Longagnani (Biotraining), Zoccarato (General Store Bottoli), Lanzano (Team Cervelo) e Viola (Gm Europa Ovini). Dopo i 54 km in pianura tra P.S.Giorgio e Lido di Fermo i corridori hanno iniziato le ascese verso Capodarco. Perdevano contatto dalla testa della corsa Viola e Lungagnani, rimanevano in cinque. Successivamente perdeva le ruote anche Quentin, Suter invece riusciva a rimanere incollato a Micheletti, Zoccarato e Lanzano. Poi rimanevano in due, Micheletti e Zoccarato, il gruppo recuperava, al km 122 e solo al comando rimane Zoccarato, da dietro provano a rinvenire Verza, Kuzmin, Fatkullin. Al km 149 Zoccarato veniva raggiunto Kuzmin, Verza e Fatkullin. Nel corso del terzultimo giro, Kuzmin (Team Astana City) e Fatkullin (Nazionale Russa) lasciano la compagnia e iniziano la fuga che li ha visti transitare al suono della campana con 55” di vantaggio. Sembrava fatta invece, gli inseguitori rientravano e sull’erta finale il colombiano Rubio Reyes rompeva gli indugi e si involava in solitario. Al suo inseguimento si gettava Davide Casarotto. Rubio Reyes resisteva e vinceva a braccia alzate precedendo Casarotto e Puccioni.

Ordine di arrivo: 1° Einer Augusto Rubio Reyes ( Vejus-TMF) in 4h 22’ alla media oraria di 41,221, 2° Daveide Casarotto (General Store Bottoli) a 8”, 3° Dario Puccioni (Sangemini MG K Vis) a 21”, 4° Jakub Dirigoni (General Store Bottoli) a 21”, 5° Alessandro Fedeli (Trevigiani) A 24”, 6° Albrto Giurato (CT Friuli) a 26”, 7° Zuc Axel Narbonne ( Velo Club La Pomme Marseille) a 27”, 8° Francesco Romano (Team Colpack) a 28”, 9° Lorenzo Fortunato (Petroli Firenze), Omar El Gouzi (Viris),10° Omar El Gouzi (Viris).