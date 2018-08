Ciclismo Juniores. Domani in scena il 19° Gran Premio Rubbianello-Valdaso, per l’assegnazione del Campionato Provinciale

Organizzato dalla S.C.D.Rubbianellese del Presidente Sergio Concetti con il patrocinio della Regione Marche e le provincie di Ascoli – Fermo e in collaborazione con i Comuni di Monterubbiano, Carassai, Montefiore dell’Aso, Ortezzano e Petritoli, domani andrà in scena il 19° Gran Premio Rubbianello Valdaso - 1° Memorial Leonardo Pazzi, una gara ciclistica per la categoria Juniores con in palio il titolo di campione Provinciale. Si gareggerà sulla distanza di 125 km, la partenza avverrà da Ortezzano e i primi 60 km si correranno in pianura. Poi inizieranno le ascese con i Gran Premi della Montagna di Montefiore dell’Aso, Carassai e Montotto con l’arrivo posto a Rubbianello di Monterubbiano.

Una bella manifestazione dunque per la categoria Juniores e in pratica questa di Rubbianello sarà la rivincita dell’X1 Trofeo Petritoli dove si è imposto il campione Laziale Martin Marcellusi.

Come sempre, la seconda parte della gara sarà quella pronta a scombinare gli equilibri con la salita di Montotto da scalare due volte che farà di certo la differenza. La macchina organizzativa è in pieno fermento per una manifestazione davvero importante e l’assegnazione della maglia di campione Provinciale terrà alto l’interesse di questa gara ciclistica.

Sono circa 110 gli iscritti, il direttore di corsa sarà Fabio De Carolis, il vice Enzo Amantini.

La storia – Il Gran Premio Rubbianello è nato nel 1998 per la categoria Juniores e a vincere in quella occasione fu Samuele Mancinelli. Poi dal 2008 gli organizzatori hanno dato spazio ai dilettanti elite e under 23, resta ancora scolpita nella memoria la doppietta di Jakub Novak nel 2010 e 2011. Dal 2015 la corsa è tornata per la categoria Juniores e l’ultimo ad imporsi è stato Michael Galuzzi (Elite Service).

I corridori dopo la partenza ad andatura controllata da Ortezzano alle ore 14.30, raggiungeranno Bivio Ortezzano dove ci sarà il via ufficiale.