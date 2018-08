P.S. Giorgio, Pallacanestro Serie C: Paolo Antonini è il nuovo centro della Virtus Basket

La Virtus Basket P.S. Giorgio mette a segno il suo primo acquisto per la formazione della nuova squadra per l'imminente campionato di Serie C Silver Marche-Abruzzo, trovando un accordo con Paolo Antonini, centro di 2.00cm, nativo di Catania, 35 anni, ma da molti anni residente in Abruzzo.

Il giocatore vanta esperienze di lungo corso nei campionati di Serie C in Abruzzo e nelle Marche, dove ha sempre militato in squadre competitive quali Alba Adriatica, Martinsicuro, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e per ultimo, la scorsa stagione a San Benedetto ( con il nostro attuale coach Romano), dove si e' messo in mostra per le sue doti tecniche e fisiche, risultando ottimo realizzatore e difensore "tosto" nel pitturato.



Un importantissimo innesto per il team sangiorgese, a servizio e come "chioccia" per tutti i giovani giocatori della compagine virtussina, in attesa di ricominciare a sudare per l'inizio della preparazione (si parte il 20 agosto).



Si aspettano adesso tutte le conferme dei ragazzi locali della scorsa stagione e l'annuncio anche di altri nuovi importanti innesti per completare una squadra all'altezza per questa nuova avventura della Virtus Basket P.S. Giorgio.