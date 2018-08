FCI Marche: ciclismo giovanile in archivio a Lido di Fermo e Bivio Cascinare

A San Tommaso di Fermo Giovanissimi sui pedali con successo al Trofeo San Tommaso per la regia organizzativa della OP Bike Porto Sant’Elpidio che ha riproposto la gimkana per le categorie G1-G2-G3 e G4-G5-G6 in due campi gara distinti. A Bivio Cascinare Notevole riscontro positivo ha avuto il Trofeo Stampi Italia, manifestazione di ciclismo su strada giovanile under 13 svoltasi nell’area industriale di Bivio Cascinare con una sessantina di partecipanti e la regia organizzativa del Gruppo Ciclistico La Montagnola.