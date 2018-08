P.S. Giorgio, Beach Volley: presentato il 15° “Trofeo delle Regioni” 2018. Si giocherà dal 26 al 29 Agosto sulla concessione dello Chalet “Le Gall”: in palio il titolo tricolore Under 18

I NUMERI DI QUESTA 15^ EDIZIONE.

42 le squadre iscritte (21 maschile d altrettante al femminile: il Trentino e l’Alto Adige si presentano con formazioni separate)

180 partecipanti tra tecnici, giocatori, dirigenti e giudici di gara

3 giornate di gare, che si disputeranno in orario compreso tra le 9 e le 19 ad eccezione della giornata del 29 Agosto (competizioni che termineranno entro le ore 14 con le premiazioni)

6 campi allestiti delle dimensioni di 8 x 16, con rete a 2,43 mt per il maschile ed a 2,24 per il femminile

122 incontri in programma, dei quali 21 nella 1^ fase a gironi (7 da 3 squadre), 40 nella 2^ a tabellone.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE.

L’evento è stato presentato stamane nel corso di una Conferenza Stampa svolta all’interno della Sala Consiliare del Comune di P.S. Giorgio. Presenti l’Assessore allo Sport del comune rivierasco Valerio Vesprini, il Responsabile Regionale Beach Volley Angelo Varricchio, il Consigliere Federale F.I.Pav. Marco Paolini, il Delegato C.o.n.i per la Provincia di Fermo Vincenzo Garino, il Presidente Regionale F.I.Pav. Franco Brasili ed il Presidente CT F.I. Pav. FM/AP Mariano Fabrio Carboni.

All’unisono, i presenti hanno ringraziato l’Amministrazione Comunale di P.S. Giorgio, ritenuta meritevole di questa assegnazione (la prima nelle Marche) considerato il successo ottenuto negli ultimi anni con le manifestazioni di livello ospitate sulle spiagge territoriali. L’Assessore Vesprini gongola: “Un evento per noi molto importante, di caratura nazionale e perché di doppio valore: sportivo e promozionale a livello di presenze sul nostro territorio”. Per Varricchio, inoltre: “Portiamo nelle Marche una manifestazione di Beach Volley giovanile di rilievo nazionale, sulle spiagge di una città sempre presente ed in prima fila quando ci sono da promuovere importanti iniziative di questo tipo”. Per Marco Paolini invece: “Il Trofeo delle Regioni è manifestazione importante per F.I. Pav. nazionale, anche se forse è arrivato alla sua ultima edizione. Questo perché il Beach è talmente in fase di espansione che è giocato in qualsiasi stagione e questo circuito lascerà quasi sicuramente spazio a quello riservato agli Under 16”. Il Delegato C.o.n.i. della Provincia di Fermo, Vincenzo Garino, si è augurato una continuità organizzativa dell’evento stesso a prescindere dalla categoria che verrà mandata in campo: “Per noi del C.o.n.i. la presenza sul territorio di Federazioni importanti come questa del Volley è molto importante. Il Torneo delle Regioni di Beach Volley riservato alle formazioni Under 18 è al suo ultimo atto? Noi auspichiamo che la prossima edizione, in programma l’anno venturo e riservata agli Under 16, possa comunque ripartire da P.S. Giorgio. Sarebbe molto importante”. Successivamente è arrivato il turno di Mariano Fabrio Carboni, Presidente Regionale F.I. Pav. CT FM/AP: “Per noi né un onore ospitare questo evento. P.S. Giorgio ha risposto ancora una volta presente. Questi 18enni porteranno allegria e spensieratezza: a loro va il mio personale in bocca al lupo”, mentre la chiosa è stata riservata al Presidente Regionale F.I.Pav. Franco Brasili: “Solo per rimarcare che questo torneo era stato promesso a questa città e che lo abbiamo fortemente voluto. In relazione agli sport giovanili le Marche sono sempre in prima fila”.