Cycling Team Fonte Collina: Piotr Plank Falleroni nella top 10 del Gran Premio Valdaso

Plank è un corridore dallo spirito battagliero che ha trovato la giornata giusta per mettersi ancora più in mostra ed anche per meritarsi l’approdo in una squadra dilettantistica under 23. A Rubbianello, oltre a Plank, in gara anche Antonio Gabrielli e Davide Iotti.

Per i ragazzi di primo anno Nicholas Malizia, Simone Curzi, Giovanni Schiaroli, Nicholas Morganti, Riccardo Bucci e Marco Luchetti nella due giorni toscana (Coppa Linari a Borgo a Buggiano e Trofeo Tuttomop a Monsummano Terme) dove si sono confrontati con il meglio della categoria juniores a livello nazionale.

Una partecipazione che dà una grande spinta per le prossime gare oltre ad aver onorato l'impegno agonistico nel migliore dei modi con i propri atleti.