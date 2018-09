Aperta ufficialmente la campagna abbonamenti della Malloni Basket P.S. Elpidio. Obiettivo riempire il palas già dalla 2^ di campionato: esordio interno contro Lamezia Terme

A fare da cornice al primo appuntamento stagionale lo splendido scenario del Malloni Trace con squadra, staff e dirigenza al gran completo. In apertura il presidente Oscar Bonifazi ha sottolineato l’importanza della progettualità del sodalizio elpidiense che ha trovato in Malloni un’azienda in totale sintonia. “Stiamo crescendo – apre il numero uno biancoazzurro – e questo lo dobbiamo anche alla presenza di uno sponsor così importante. Senza il sostegno dell’azienda Malloni e di tutti gli altri partner non potremmo garantire la sopravvivenza di questa realtà che vanta 65 anni di storia. Chiediamo alla gente di credere in noi e di starci vicino”. Presidente Bonifazi che riserva poi un’accoglienza speciale a coach Marco Schiavi il quale viene definito come “un amico che torna a casa e che farà un ottimo lavoro”.

Prima volta a stretto contatto col mondo del basket per il nuovo assessore allo sport Elena Amurri che ha rimarcato la vicinanza dell’amministrazione comunale ad un “sodalizio storico per il quale c’è l’affetto e la stima di una città intera”. Assessore che dichiara poi: “Acquisterò l’abbonamento e spero che molti mi emulino”.



Alle parole del presidente fanno eco quelle del direttore sportivo Marco Pallotti che approfondisce il concetto della progettualità. “Il percorso di crescita avviato passa anche attraverso l’ingresso in società di nuovi dirigenti e di una sempre maggiore relazione con il settore giovanile dello Sporting, società con la quale condividiamo le stesse strategie. Ai tifosi chiedo di rinnovare la loro promessa di fedeltà sottoscrivendo l’abbonamento che equivale anche a dare un contributo fattivo alla società più importante di P.S. Elpidio”. A chi gli chiede se in estate c’è stata la concreta possibilità di lasciare P.S. Elpidio per altri lidi risponde: “Fa tanto piacere essere apprezzato dagli addetti ai lavori ma sono nato e cresciuto a P.S. Elpidio, questa è la società dove ho giocato e la città dove vivo. Non me ne andrò fino a quando non mi cacceranno con la forza” conclude sorridendo.



“Felice di tornare per la terza volta” si dice proprio coach Schiavi. “Quando stai in una società per sette anni vuol dire che qualcosa di buono hai lasciato e per me questo è un posto speciale. Sono contento di avere questo gruppo, mi piace lavorare con tanti giovani e ho delle buone sensazioni, è chiaro che poi unico giudice sarà il campo”.



La figura che funge da trait d’union tra prima squadra e settore giovanile è Gianluca Pizi, assistente di coach Schiavi. “Lavoro da cinque anni coi giovani in questa società, ora arrivare ad essere al fianco di una persona che stimo ed ammiro da una vita, una sorta di secondo padre, è qualcosa di emozionante e coinvolgente. Aver contribuito a portare sei giovani locali in prima squadra mi inorgoglisce”.



Diego Torresi ha invece sottolineato quanto è importante fare gruppo. “Stiamo bene insieme ed ho sensazioni positive, il talento e i mezzi fisici non sono tutto, per fare bene occorre anche e soprattutto essere squadra dentro e fuori dal campo. Ci stiamo impegnando al massimo, daremo tutto per la maglia che indossiamo”.





I numeri.



La Malloni P.S.Elpidio partecipa per il sesto anno consecutivo al campionato di Serie B, da oltre trent’anni consecutivi disputa campionati nazionali ed è all’alba del suo 65° anno di vita sempre e solo col codice FIP 000338.



La campagna abbonamenti



Abbonamento Intero valevole per 14 partite casalinghe: euro 50,00

Tipologia di abbonamento acquistabile da chiunque



Abbonamento Ridotto “SPECIAL FAMILY” valevole per 14 partite casalinghe: euro 40,00

L’abbonamento SPECIAL FAMILY è adatto a tutte quelle famiglie fortemente legate all’appuntamento della domenica pomeriggio. La tessera SPECIAL FAMILY è nominativa ed è acquistabile soltanto in coppia: 40 euro per lei e 40 euro per lui e non è riservata soltanto alle famiglie dei ragazzi del settore giovanile ma può essere acquistata da QUALSIASI famiglia.



Punti vendita:



Bar Rendez Vous Via Marina incrocio Lungomare Faleria

Gelateria “Peccati di Gola” Via Leopardi (Borgo Marinaro)

Bar “TAXI” Piazzetta Via Cesare Battisti





I biglietti



Biglietto Intero 8 euro: riservato ai maggiorenni

Biglietto Ridotto 3 euro: riservati a ragazzi da 14 a 17 anni, over 65, donatori attivi ADMO e AVIS.

Ingresso omaggio: per tutti i tesserati Sporting e bambini fino a 13 anni.