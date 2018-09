Ciclismo. Tutto pronto per il Giro delle Marche in Rosa: stasera la presentazione delle squadre a Porto Recanati, domani la prima tappa da Amandola a Matelica

Stasera al Castello Svevo di Porto Recanati, Area Gigli, presentazione ufficiale delle squadre con la partecipazione del dj Nicola Pigini, reduce dall'esaltante esperienza al Giro d'Italia. Si comincia alle 21.30. Il numero uno dovrebbe essere affidato ad Elisa Longo Borghini, bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e punta di diamante azzurra ai Mondiali che ci correranno in Austria. Al suo fianco la fidata Rachele Barbieri, campionessa del Mondo su pista nel 2017.

La Nazionale di Russia si annuncia giovane ma agguerrita, sotto la direzione di un monumento del ciclismo rosa, Svetlana Bubnenkova, 18 volte campionessa di Russia e per 5 volte alle Olimpiadi. Iscritte anche Sofia Bertizzolo, Under 23 leader di Coppa del Mondo, e Vittoria Guazzini, Juniores dominatrice in questi mesi in Italia, in Europa e nel mondo con una serie impressionante di successi e titoli.

Dopo la presentazione delle squadre all’Arena Gigli, domani è il giorno della prima frazione da Amandola a Matelica, di 109 chilometri. Una tappa abbastanza esigente dal punto di vista altimetrico, che potrebbe dare le prime indicazioni sul successo finale della corsa prima di Offida e Porto San Giorgio, dove la carovana si sposterà giovedì e venerdì. Due i traguardi volanti (Caccamo e Castelraimondo) e tre i gran premi della montagna (Camerino, Collamato e il bivio per l’innesto sulla strada provinciale 256), dove il gruppo avrà a che fare con pochissima pianura, salite abbastanza lunghe e strappi. Dopo il superamento dell’ultimo gran premio della montagna, una discesa tecnica condurrà fino all’arrivo nella centralissima Piazza Enrico Mattei, dove si conoscerà la prima vincitrice e capoclassifica della corsa a tappe marchigiana.

Quattro le maglie di leader: rosa (leader della classifica generale), bianca (under 20), azzurra (gran premio della montagna) e verde (traguardi volanti).