Atletica, Campionati italiani assoluti: la TAM torna da Pescara con buoni risultati, Olivieri chiude quarto nel martello

La pattuglia della TAM Porto San Giorgio – Osimo – Corridonia torna soddisfatta da Pescara, palcoscenico dei campionati italiani assoluti. Il risultato più prestigioso l’ha portato a casa Giorgio Olivieri, ai piedi del podio nel lancio del martello. Il sangiorgese, appena diciottenne, dominatore incontrastato del martello junior (6 Kg) in campo nazionale, si è confrontato con atleti molto più grandi e con l’attrezzo da 7 Kg, per chiudere con un lancio di 65,67 m e il quarto posto.

Giorgio Olivieri

Sempre dai lanci, ma stavolta dal disco, è arrivato il 53,83 m del ventenne Gabriele Rossi Sabatini, record personale e settimo posto complessivo, dopo il terzo in qualificazione.

Le staffette femminili hanno gareggiato in fotocopia: entrambe hanno vinto la loro batteria e hanno conquistato il settimo posto finale. La 4x400 m di Angelica Ghergo, Debora Baldinelli, Valentina Natalucci e Greta Luchetti ha fermato il cronometro a 3’53’’91. La 4x100 m, con tre frazioniste under 18, Angelica Ghergo, Greta Rastelli e Benedetta Trillini, insieme a Valentina Natalucci, ha chiuso la sua prova in 48’’35.



Negli stessi giorni a Majano del Friuli è andato in scena il tradizionale trofeo internazionale per le categorie giovanili, in cui i due cadetti dell’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti”, chiamati a rappresentare le Marche, si sono fatti ben valere. Martina Cuccù è scesa in pista sugli 80 m ostacoli, specialità di cui detiene il record regionale, e ha scavato un solco tra sé e le avversarie: 11’’77 è il tempo della vittoria di Martina, con la seconda a 12’’16. Il saltatore in lungo Simone Guidotti, che vanta un primato personale di 6,05 m, è atterrato a 5,76 m e si è piazzato quinto.