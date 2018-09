Tennis Marche: Compagnucci e Rocchetti vincono i campionati regionali assoluti 2018. Guzzo: “L’attività svolta dal Comitato per la valorizzazione dei talenti marchigiani è stata ottima"

Tommaso Compagnucci e Sofia Rocchetti sono i nuovi Campioni Marchigiani 2018. I Campionati Regionali Assoluti hanno visto trionfare nei rispettivi tabelloni, per il secondo anno consecutivo, i due giovani tennisti classe 1999 e 2002, che sono stati protagonisti di uno strepitoso torneo organizzato alla perfezione dal Circolo Tennis “Roberto Beni” di Chiaravalle, che proprio quest’anno festeggia il suo 50esimo compleanno.

Un evento che ha visto ai nastri di partenza ben 126 iscritti, un numero record mai raggiunto negli ultimi anni. Tantissimo pubblico alle finali di ieri, ma anche in tutte le altre giornate. La tennista di casa Sofia Rocchetti, che si allena in pianta stabile con le migliori under 16 d’Italia presso il centro tecnico federale di Foligno, ha conquistato il titolo vincendo su Francesca Giuliani (Tennis Team Senigallia) con il punteggio di 6-1 6-0. Molto più combattuta la finale nel maschile, con il maceratese Tommaso Compagnucci ( At Macerata) che ha avuto la meglio sull’amico e compagno di allenamento Federico Mazzarini (classe ‘99 del TC Matelica) per 6-4 7-5. I due giovani sono seguiti dai tecnici dell’ASD Nice di Jesi. Si sono invece fermati in semifinale Daniele Mancinelli e Daniele Giuliani nel maschile, Chiara Alesiani ed Elisa Lauri nel femminile. Alla premiazione erano presenti il Presidente ed il Vice presidente della FIT Marche, rispettivamente Emiliano Guzzo ed Andrea Bolognesi.

“I finalisti sono stati quattro giovani Under 20 – ha sottolineato il Presidente Guzzo – un dato che sottolinea l’attività che il nostro comitato ha svolto negli ultimi anni per la valorizzazione dei talenti marchigiani”. Giudice arbitro del torneo è stato Vincenzo Palumbo.