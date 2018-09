P. S. Giorgio, Atletica: Team Atletica Marche e Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” protagoniste ai Campionati Regionali giovanili di S. Benedetto del Tronto

La pista di San Benedetto del Tronto ha incoronato i campioni regionali 2018 dalla categoria cadetti alle promesse, in una due giorni di gare in cui gli atleti del Team Atletica Marche e dell’ Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” hanno saputo essere protagonisti, a partire dalle under 18.

Le allieve infatti hanno portato a casa il bottino più consistente, sei titoli. L’osimana Angelica Ghergo, finalista ai Campionati Europei di Gyor, ha messo la sua firma sui 400 m, corsi autorevolmente in 56’’38 (ma è stata autrice di un tempo strepitoso anche nei 400 m ostacoli, 1’00’’74). Greta Rastelli si è confermata velocissima, con l’oro in 12’’28 sui 100 m, mentre 1,67 m è la misura saltata dalla primatista regionale Benedetta Trillini, bronzo ai Campionati Italiani, per sconfiggere le avversarie nel salto in alto. Sul primo gradino del podio sono salite anche Sara Santinelli (200 m) 27’’99 e Irene Pesaresi, che ha corso i 100 m ostacoli in 15’’49 (anche al maschile la vittoria sugli ostacoli è andata alla TAM, con Simone Romagnoli). È arrivato poi il successo di squadra della 4x100 m, con le frazioniste Rastelli, Trillini, Del Gatto e Santinelli, che hanno fermato il cronometro a 49’’88. Tra gli junior, Giorgio Olivieri è stato autore di un vero e proprio capolavoro, con il nuovo primato italiano nel lancio del martello, 77,21 m. È stato due volte d’oro Federico Falappa: sui 400 m, 51’’74, e sugli 800 m, 1’59’’67. Il salto in lungo è stato terreno di conquista per Fabio Santarelli, atterrato a 6,84 m, e il giavellotto di Cristian Prioteasa, 52,49 m. Al femminile, Greta Luchetti ha conquistato i titoli dei 100 m e dei 400 m, sempre con ostacoli. Tra le promesse è arrivata la conferma di Gabriele Rossi Sabatini, finalista ai Campionati Italiani assoluti, che ha fatto volare il suo disco a 50,66 m.

Nelle gare degli under 16, ancora una volta Martina Cuccù ha distanziato le avversarie: sugli 80 m ostacoli, ha fatto registrare il crono di 11’’57, a soli 7 centesimi dal suo primato personale, anche record regionale, nonostante un robusto vento contrario; ha poi corso gli 80 m in 10’’11. Francesca Cuccù è andata più lontana di tutte nel salto triplo, con la misura di 10,66 m, mentre Simone Guidotti ha vinto il lungo con 6,17 m, a un solo centimetro dal suo miglior risultato. Per le sorelle Cuccù non ci sarà neanche il tempo di riprendere fiato, perché le due ragazze della Sangiorgese sono attese ad un importante evento, il “42° Memorial Musacchio” di Isernia, trofeo nazionale per rappresentative di otto regioni italiane.