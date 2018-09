Montegranaro, Basket Serie A2: giovedì sera la XL Extralight® incontra Porto San Giorgio con il “Poderosa Happy Hour”

Giovedì sera, a partire dalle ore 19, squadra, staff e dirigenza gialloblu saranno nel centralissimo locale sangiorgese per passare qualche ora in allegria tra un cocktail e qualche stuzzichino con tifosi, appassionati o semplici curiosi. Non solo, perché non mancheranno musica e divertimento, con Niki Show alla consolle. Inoltre, sempre nell’ottica della maggiore apertura e collaborazione con le altre realtà del territorio, all’iniziativa sono state invitate, oltre a sindaco ed assessori del Comune di Porto San Giorgio, le società della galassia giovanile della Scuola Basket Montegranaro e tutte le realtà sportive cittadine, in modo che l’evento possa rappresentare un modo per conoscersi e magari anche iniziare a porre le basi per future collaborazioni.