P.S. Giorgio, Atletica: la “Renato Rocchetti” è stata profeta in patria! Vinta la 16^ prova del Gran Prix giovanile di corsa su strada, “Coppa Kahru”

Nella classifica finale, la Sangiorgese ha preceduto il Team Atletica Porto Sant’Elpidio e l’Atletica Amatori Osimo. A livello individuale, i 2000 m cadetti hanno visto la vittoria dell’abruzzese, dell’Atletica Vomano, Francesco Marcheggiani, che ha battuto Ivan Damiani, della Collection Atletica Sambenedettese e Iacopo Prencipe, Atl. Ama Civitanova. Nella prova femminile la vittoria è andata a Elisia Ripari davanti a Chiara Catena. Nei 1500 m ragazzi, vinti da Jacopo Sanginesi, Federico Pietracci è stato secondo e il sangiorgese Pietro Crosta terzo. Sul podio della gara ragazze sono salite Marica Melatini per Civitanova, l’elpidiense Emma Pallotta e Alessandra Papetti per la Sangiorgese.

Nel frattempo, le sorelle Cuccù raccoglievano successi a Isernia, nel tradizionale Memorial Musacchio. Martina, che quest’anno non ha sbagliato un colpo, ha stravinto gli 80 m ostacoli in 11’’69, senza che nessuna delle avversarie fosse in grado di avvicinarla, ed è stata una delle frazioniste della staffetta 4x100 marchigiana, vittoriosa su Puglia, Abruzzo e Umbria. Francesca Cuccù si è migliorata nel salto triplo e con un hop-step-jump di 10,87 m ha colto l’argento.