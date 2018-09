Risultato storico per il TAM Marche, le allieve centrano la qualificazione alla finale di Serie A

Il Team Atletica Marche ha centrato un obiettivo storico: la finale di Serie A allieve. Il sodalizio che unisce le forze di Porto San Giorgio, Osimo e Corridonia ha concluso la prima fase del campionato di società all’ottavo posto in Italia, alla pari con gli squadroni più titolati, e ha messo in tasca un biglietto per la finale di Cinisello Balsamo, in programma sabato 29 e domenica 30 settembre.