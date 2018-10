Poderosa, è subito derby! Il campionato inizia con la sfida a Jesi, gialloblù privi di Corbett

Scocca l’ora. Era il 20 maggio scorso quando la XL EXTRALIGHT® salutava il PalaSavelli dopo gara 4 dei quarti di finale contro la Alma Trieste, poi catapultatasi in Serie A. Quattro mesi e mezzo dopo, i gialloblu tornano al palas sangiorgese per aprire la propria seconda stagione in Serie A2 con un appuntamento da circoletto rosso sul calendario: quello col “Derby delle Marche” con la Termoforgia Jesi, in programma domani alle ore 18. Due sfide accese nella passata stagione, due vittorie sudatissime per la Poderosa e oggi le due rappresentanti marchigiane nel secondo campionato nazionale tornano ad incrociare le armi.

Certo, la Poderosa è molto diversa dalla passata stagione e lo è anche di più la nuova Aurora, che da quella che ha messo i piedi nei playoff qualche mese fa ha mantenuto solo capitan Tommaso Rinaldi.

Il centro riminese è il veterano e la sicurezza del gruppo: quantità e qualità dall’ex Treviso non mancano mai, come testimoniano i 12,8 punti e 7,3 rimbalzi della passata stagione, cifre salite a 20,3+7,3 nelle tre gare di playoff contro Casale Monferrato.

Al suo fianco nel quintetto arancioblu un’intrigante scommessa: quella su Leonardo Totè, ala classe ’97 che avrà lo spazio per provare finalmente ad esplodere. A Verona nella passata stagione ha fatto vedere lampi di classe cristallina, è mancata solo la continuità (4,6 punti e 2,8 rimbalzi lo scorso anno). Il trio di esterni è nuovo di zecca ma di sicuro affidamento. In cabina di regia è arrivato l’americano di passaporto albanese Kevin Dillard, giramondo con tanta esperienza europea, anche italiana (a Casale da rookie nel 2013/2014). Arriva dagli ungheresi del Kormend e avrà l’arduo compito di far dimenticare Marques Green, pur con caratteristiche tutte diverse. L’altro straniero è l’Usa Andre Jones, che ha lasciato la Serie A di Torino (7,2 punti col 48% da 3 nella scorsa stagione) per tornare ad essere protagonista. La mano c’è, il fisico pure, non manca nulla per essere un potenziale crack. Il quintetto base è poi completato da Lorenzo Baldasso, mano caldissima dall’arco, anch’egli in cerca di minuti dopo una stagione dove ha sì vinto il campionato a Trieste ma ha anche trovato non molto spazio (7,4 punti col 45% da 3 in 17,8 minuti di media).

Dalla panchina si alza Bruno Mascolo, play classe ’96 reduce da una buona stagione a livello personale (12,0 punti, 4,3 rimbalzi, 3,0 assist) in quel di Napoli, chiusa però con la retrocessione in B. L’altro esterno da rotazione è Matteo Santucci, guardia classe ’98 che ha fatto faville in B con la maglia della Tiber Roma (13,9 punti e 4,1 rimbalzi a gara). Altra scommessa, invece, nel reparto lunghi, dove la coppia Totè-Rinaldi avrà le spalle coperte dall’interessante Isacco Lovisotto, lungo classe ’98 in cerca di riscatto dopo una stagione in ombra ad Agrigento (3,2 punti e 1,3 rimbalzi in 11,6 minuti).