P.S. Giorgio, Pallacanestro Serie C Silver: colpo in casa Virtus, arriva il main sponsor

Si festeggia in casa Virtus Basket Porto San Giorgio per l'accordo trovato dalla società sangiorgese con il nuovo main sponsor che l' affiancherà per le prossime due stagione agonistiche. Il Presidente Fabio Lanciotti ha firmato in questi giorni la collaborazione con B-CHEM S.R.L. di Civitanova Marche, Azienda Chimica Produttrice di Adesivi e Collanti per il settore Marmo, Carrozzerie e Calzature.

L'industria marchigiana è nata negli anni '60 per merito del Sig. Beniamino Bernardi, coadiuvato poi nel corso degli anni dai figli Maurizio e Cristina, che con grande intuizione e costanza lavorativa, mettendo sempre in primo piano il processo di crescita di una realtà espressamente italiana, hanno fatto elevare ad azienda di merito internazionale la B-Chem.

In questo periodo la Famiglia Bernardi ha deciso di continuare negli investimenti con la prossima apertura di un punto lavorativo nella zona industriale civitanovese su un terreno di 5.500 mq con una superficie di 2.200 mq per il nuovo Impianto Industriale per il settore Mastice-Adesivi destinato all'industria calzaturiera. Il motto dell'Azienda è sempre stato: "Crescere, investire, diversificare, ampliare i mercati" e questo stanno facendo con grande capacità e costanza. Da sempre interessati allo sviluppo di collaborazioni nel mondo dello sport con massima attenzione anche al sociale e alle società che lavorano con i giovani, si è arrivati all'accordo con la Virtus Basket Porto San Giorgio che in questa stagione disputa il campionato di Serie C Silver e partecipa a tutti i campionati del settore giovanile e ha una scuola minibasket con oltre 150 bambini iscritti, impegnata con avversarie delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria e Marche. Sarà un impegno difficile e al tempo stesso molto importante per la compagine sangiorgese, ma il determinante sostegno del nuovo sponsor, che punta a successi di prestigio nel futuro anche nello sport, farà si che tutte le componenti societarie (dirigenti, tecnici, istruttori, giocatori) lavoreranno alacremente per raggiungere i traguardi finali.