Ciclismo, l'anno d'oro di Rubio Reyes: dopo Capodarco e una tappa al Giro d'Italia Under 23, il colombiano trionfa anche al Trofeo San Serafino

È andata al colombiano Augusto Einer Rubio Reyes l’edizione numero 31 del trofeo San Serafino, che si è disputata ieri a Montegranaro. Il corridore della Vejus Tmf ha vinto per distacco relegando sul podio Davide Leone e Francesco Baldi (VPM Porto Sant’Elpidio-Monte Urano) in quella che è stata la classica di chiusura della stagione 2018 dei dilettanti nelle Marche, per la regia della Calzaturieri Montegranaro in collaborazione con il comitato festeggiamenti di San Serafino.