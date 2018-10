Porto San Giorgio. Una domenica "particolare" al Palasavelli, domani selezioni per quattro regioni del concorso "Miss e Mister Danza Italia"

La danza é grazia, bellezza e armonia e allora perché non unire insieme l'arte del movimento con un aspetto affascinante in un'unica competizione? Ci ha pensato Klajdi Selimi, che ha ideato 'Miss e Mister Danza Italia'. Il concorso, che approderà a Porto San Giorgio domani,domenica 28 ottobre, nasce con il presupposto di una gara di danza nei diversi stili e categorie di età, ma senza trascurare la bellezza e la presenza scenica dei partecipanti.

"L'idea é nata nell'ottica di una nuova cultura della danza, in cui alla competenza tecnica ed artistica si unisse il mondo della bellezza e del fashion, per regalare a tutti i partecipanti un'esperienza unica: non solo una competizione, ma anche workshop e photoshooting" - ha dichiarato Selimi.

Infatti per tutta la giornata al Palasavelli ci saranno artisti di tutte le età, dai sette anni agli over 18, impegnati nello studio della danza con stages e nel mondo della moda con servizi fotografici. E le specialità di danza spazieranno dalla classica al modern, passando per la contemporanea, l'hip hop, le danze di carattere e i balli latini.

Quella di Porto San Giorgio è l'unica tappa marchigiana e rappresenta la selezione per quattro regioni: oltre agli artisti marchigiani, infatti, si cimenteranno quelli provenienti oltre le Marche dall'Emilia Romagna, dall'Abruzzo e dall'Umbria per aggiudicarsi un posto alla finale nazionale che si terrà a Roma a metà dicembre.

"Un'ottima opportunità di visibilità e promozione per il nostro territorio che, grazie all'organizzazione del Centro d'Arte N.A.S.C.O. Danza, eccellenza in città da venticinque anni, permetterà a Porto San Giorgio di vivere una domenica unica". Con queste parole il sindaco Nicola Loira ha spiegato il patrocinio di cui 'Miss e Mister Danza Italia' gode, con il supporto dell'assessore Valerio Vesprini che si è adoperato affinché la danza uscisse dai teatri ed entrasse in un luogo di sport come il Palasavelli.

L'ingresso al pubblico è ad offerta libera con l'intero ricavato che verrà devoluto alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio. L'inizio dello spettacolo è fissato per le 18.