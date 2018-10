Ottimi risultati per la Nardi Juventus Porto San Giorgio al Campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile

Nella palestra della “Corpo libero gymnastic team” a Padova la Nardi Juventus Porto San Giorgio si è presentata con la sua squadra composta da: Chiara Ameli, Chiara Properzi, Serena Sacchi, Matilde Venanzoni, Alessandra Zampaloni e Federica Giannotto (in prestito dal centro sport Bollate), Viola Seghetti e Crystel Stella, al momento le due riserve della squadra!

I tecnici accompagnatori Ilaria Colombo, Caterina Manzotti e Monia Marazzi (CSB), si ritengono soddisfatte del secondo posto (su 8 squadre) della prima prova delle ginnaste bianco azzurre. "Sono stati commessi diversi errori, alcuni entrati anche nel conteggio del punteggio finale, ma le ginnaste lo sanno, dagli errori si può trarre un grande insegnamento - hanno spiegato i tecnici -. Come tutte le prime competizioni dopo l’estate bisogna fare i conti però con emozioni e infortuni".

La società rinnova i complimenti alle sue ginnaste che da lunedì a sabato si allenano instancabilmente per quattro ore nella sede di via Salvadori a Porto San Giorgio, dove la società svolge tutte le attività, dalla psicomotricità fino alla ginnastica Ritmica!!!

La prossima prova sarà a Cesena il 25 Novembre e la finale il 16 Dicembre a Fermo.