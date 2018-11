Poderosa Montegranaro. Domani al PalaSavelli il prologo è con la Carifermo Cup

A scendere in campo saranno i ragazzini delle annate 2007 e 2008. Otto le formazioni, ben tre delle quali arriveranno dall’Abruzzo: si tratta di Pescara, Teramo e Val Vibrata, che andranno ad aggiungersi alle cinque formazioni “nostrane” di Montegranaro, Arcobaleno Porto San Giorgio, Petritoli, Morrovalle e Civitanova Marche. Formula molto semplice: si gioca su campi in orizzontale e con partite da due tempi da 10 minuti ognuna, squadre divise in due gironi da quattro squadre, le prime due squadre di ogni girone si qualificano per le semifinali e poi finalissima.

Dopo il torneo le squadre sfileranno in campo prima della partita valida per la 6° giornata del campionato di Serie A2 durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli e ritorneranno sul rettangolo di gioco all’intervallo per le premiazioni.

Ancora una volta, la Poderosa mostra la sua attenzione all’universo del basket giovanile dando ampio spazio ad una manifestazione che porterà al palas sangiorgese un’ottantina di giovanissimi atleti con il basket nel sangue, bissando il successo di un mese fa quando a fare da apripista al derby contro Jesi fu il Jamboree regionale di minibasket.