Ceriscioli ai campionati Italiani di Taekwondo: "Lo sport un veicolo di conoscenza del territorio"

Immagine ANSA Marche

"Il fatto che siate qui, con le vostre famiglie, con le società sportive, con tutto il mondo dello sport - ha continuato il Presidente - è emblema di come un momento agonistico si possa trasformare anche in festa, incontro, voglia di stare insieme. Quando i valori dello sport si incarnano in manifestazioni così importanti non possiamo che essere contenti e orgogliosi. Così come siamo orgogliosi che in questa due giorni di sport siano al centro dell'attenzione anche il territorio, le sue qualità, le sue caratteristiche e i suoi prodotti".