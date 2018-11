Ciclismo dilettanti. Chiuso nel miglior modo possibile il 2018, la VPM P.S.Elpidio-Monte Urano è pronta per il 2019

L’anno ciclistico che si è chiuso, ha portato in dote al team sei successi, 5 secondi posti, 9 podi con la classica ciliegina sulla torta della partecipazione al Giro D’Italia Under 23. Tra le vittorie ottenute, spicccano i tre successi di Leone, due di Baldi e quella di Di Renzo in una gara nazionale in Lombardia. Il corridore abruzzese ha centrato anche il terzo posto nel Giro del Friuli Internazionale. Insomma una bella stagione che deve essere usata nel 2019 come punto di partenza e non di arrivo. Sono state conquistate anche le maglie di campione Regionale, Di Renzo (Elite) e Sowinski (Under 23) che si sono imposti anche a livello provinciale.

Sono stati confermati per il prossimo anno i seguenti atleti: Di Renzo, Sowinski, Leone, D’Apote, Di Guglielmo, Genga, Pizzo, Germanà e Di Stefano. Da 1° anno correranno: Palazzi, Fuschi, Magnani e il siciliano Leonardi. Le new entry sono: Radice (Proveniente dalla Gallina Colosio), Marinozzi (Sangemini MG K Vis), Frangioni (Team Rosini) e Burocchi (Biotraining Cycling Team).

I direttori sportivi sono stati confermati nelle persone di Enrico Paolini e Floriano Torresi. I presidenti saranno: Orfeo Pieroni Mazzante e Blandino Trocchianesi.

Il primo obiettivo stagionale sarà quello di accumulare i punti necessari per guadagnarsi la seconda partecipazione al Giro D’Italia Dilettanti e allo stesso tempo puntare sempre di più a fare bene nella gare Internazionali e Nazionali. La squadra si sta già allenando in vista del 2019 con tanta voglia e spirito di collaborazione che hanno sempre contraddistinto questa società.