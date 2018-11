Montegiorgio. Peace of mind imprendibile: Monte Urano fa il bis e porta a casa il Palio dei Comuni

Cavallo, guidatore e scuderia che vince non si cambiano è la parola d'ordine di Monte Urano, che la netta affermazione di Peace of Mind della scuderia Leonardo Cecchi e Alessandro Gocciadoro regalano la seconda vittoria consecutiva (avevano vinto anche il Palio del 2017) a Monte Urano. Ma questo è il terzo palio per Monte Urano, che aveva vinto anche nel 1998. «Goccia, Goccia» hanno urlato dagli spalti per poi invadere la pista per farsi selfie con il cavallo vincitore e abbracciare Alessandro Gocciadoro. La finale ha visto subito in testa Peace of Mind che ha difeso la leadership fino al traguardo. Peace ho Mind ha dominato la finale per tutti i 1600 metri. Il commento caldo di Alessandro Gocciadoro:«Una volta al comando è stato tutto facile». Seconda piazza per Stella di Azzurra, portacolori di Rapagnano, che lo ha rincorso per tutto il tracciato. Vanesia Ek, che correva per Gualdo Tadino, era tra gli inseguitori e alla fine ha guadagnato la terza piazza. Santiago d'Ete , per Ripatransone, arriva quarto e Shiva Ferm, per Montecatini, quinta.