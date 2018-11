Montegranaro, Basket Serie A2: presentazione XL EXTRALIGHT®-De’ Longhi Treviso. Per i veregrensi, quarto di secolo con successo? Intanto, con Soroptimist uniti per dire no alla violenza sulle donne

Un’altra sfida d’alta quota per la XL EXTRALIGHT®, che però a differenza di domenica scorsa invece di andare all’assalto dovrà difendere la sua posizione. Nel giorno in cui sarà festeggiato il 25° compleanno della Poderosa, in palio contro la De’ Longhi Treviso (palla a due domani al PalaSavelli alle ore 18) c’è infatti il secondo posto nella graduatoria del girone Est, alle spalle di una Lavoropiù Bologna che sta già scappando via. Intanto, Poderosa e Soroptimist unite per dire no alla violenza sulle donne