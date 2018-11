Belmonte Piceno, Ciclismo: il ciclocross del Molino si presenta. Appuntamento al 2 Dicembre

La Polisportiva Belmontese è al lavoro per ottimizzare la messa in cantiere della prima edizione del Ciclocross del Molino. Quella programmata per Domenica 2 Dicembre è la 9^ prova in calendario del Master Ciclocross Uisp e sarà anche l’occasione per i tanti praticanti del ciclocross delle Marche e dell’Abruzzo di cimentarsi in un’inedita gara a Contrada Lago di Montalto delle Marche, dove il percorso misura 2000 metri con un dislivello di 25 a giro con vista su un vecchio mulino ad acqua (denominato Sisto V) che fu anche zecca papale.