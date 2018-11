Segnali di ripresa per il Basket Fermo: contro San Severino arriva la seconda vittoria di fila. GIOVANILI: Under 14 sconfitta ad Osimo

Seconda vittoria consecutiva per la TiEmme Basket Fermo in un difficile confronto casalingo con l'Amatori Basket San Severino Marche. Una vittoria di misura che conferma la svolta positiva delle ultime settimane e che ridona ossigeno alla classifica.

Dicevamo di un confronto difficile, iniziato non al meglio per i giallo-blu della TiEmme, con qualche errore di troppo sotto canestro che ha consentito agli ospiti di raggiungere qualche lunghezza di vantaggio.

Un certo nervosismo di fondo ha rischiato di compromettere la prestazione tecnica dei padroni di casa, che comunque sono riusciti a concludere il primo quarto con soli tre punti di svantaggio.

Per fortuna nella parte centrale della gara la Tiemme è tornata a mostrarsi concentrata sia in attacco che in difesa, pur con qualche difficoltà nel contenere la prestanza fisica e tecnica dell'ex Tortolini.

Situazione di sostanziale parità, ma con un vistoso crescendo atletico e di convinzione delle proprie forze da parte dei padroni di casa, fino agli ultimi istanti di gara. Infatti a quattro secondi dalla fine, con punteggio di 61 a 62, Meconi ha subito fallo e dalla lunetta ha insaccato entrambi i tiri liberi portando la TiEmme in vantaggio di una lunghezza. Rimessa in attacco per San Severino che, però, con un errore clamoroso, ha consegnato la palla a Meconi che in contropiedi a fil di sirena ha realizzato gli ultimi due punti del match.

All'interno di una performance convincente per tutta la squadra, è da sottolineare la prestazione di Cardarelli che, insieme a Meconi, è il vero "motore" della formazione giallo-blu, di Gegè Amelio, con tre triple su 12 punti a referto, ma soprattutto di Marco Acquaroli, che con i suoi 18 punti si è aggiudicato il titolo di miglior realizzatore dell'incontro confermandosi punto di forza imprescindibile di una Tiemme che la settimana prossima è attesa dal derby con la Victoria.

Tabellino:

TiEmme Basket Fermo – Amatori San Severino 65 – 62

Parziali: 15-18, 13-12, 13-18, 24-14

Progressivi: 15-18, 28-30, 41-48, 65-62

TiEmme Basket Fermo: Poggi, Mezzabotta 1, Amelio 12, Santini 1, Cingolani, Luciani (cap.) 2, Angeloni 7, Ceregioli n.e., Acquaroli 18, Cardarelli 14, Meconi 10. All.re Marilungo, vice all.re Valentini.

Amatori San Severino: Foglia n.e., Severini 12, Massaccesi 2, Potenza 2, Rossi, Rucoli 8, Ortenzi, Fucili 7, Cruciani (cap.) 4, Calcea, Giuliani 13, Tortolini 14. All.re Sparapassi.

Tiri da 3 realizzati: Fermo 5 – San Severino 5

Falli: Fermo 17 – San Severino 22

Usciti per 5 falli: nessuno

Arbitri: De Carolis di Fermo e Tranquilli di Ascoli Piceno

UNDER 14 MASCHILE

Netta sconfitta dell'U14 del Basket Fermo nella trasferta più impegnativa del girone contro la diretta avversaria in testa alla classifica, la Robur Family di Osimo. Molte le difficoltà, sia in difesa che in attacco, per i ragazzi di Marco Ciarpella, che sono riusciti ad accorciare le distanze solo nella frazione di gioco finale.

La partita sin dai primi minuti ha messo in chiaro quali sarebbero stati gli sviluppi: i centimetri e la prestanza fisica ed atletica dei padroni di casa, uniti ad una maggiore concentrazione, hanno scavato un solco fin da subito importante, con gli ospiti che si sono mostrati imprecisi a canestro e deconcentrati in difesa.

Così facendo nel terzo quarto si è arrivati addirittura a uno svantaggio di più di 30 punti. Nell'ultima frazione, vuoi per la tranquillità per il risultato della partita ormai acquisito dai padroni casa, vuoi per la minore ansia da prestazione degli ospiti fermani, lo svantaggio si è ridotto fino ai 15 punti finali.

Tabellino:

Robur Family Osimo – Basket Fermo 66 – 51 (21-10, 41-19, 57-26)

Robur Family Osimo: Paoltroni, Marconi 17, Turtù 10, Rossi 2, Ciuffreda 2, Tenace, Casagrande 21, Cesaretti, Edorh, Bartolini, Pesaresi 13, Papa (cap.) 1. All.re Torriani.

Basket Fermo: Cipriani 2, Valentini 2, Alessandrini 15, Sollini 6, Cataldi, Peroli, Sandroni 2, Marinangeli, Marilungo 1, Tofoni (cap.) 7, Quinzi 16, Amici, All.re Ciarpella