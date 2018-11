Tennis sangiorgese in festa, Elisabetta Cocciaretto vince il suo primo torneo da professionista: a Nules battuta in finale la spagnola Bucsa

Il tennis marchigiano festeggia il grande successo di Elisabetta Cocciaretto che oggi ha conquistato il suo primo titolo ITF.

Elisabetta stamani si è infatti laureata campionessa al "VI Circuito Internacional Femenino Castellon Spain", il torneo ITF da 15mila dollari di montepremi a Nules, in Spagna. in finale la 17enne di Porto San Giorgio ha battuto per 6-2 7-6, in un'ora e 23 minuti di partita, l'iberica Cristina Bucsa, prima testa di serie del tabellone e numero 328 del ranking WTA.